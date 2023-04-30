«سامكو هولدينح » تستعد لاطلاق أولى مشروعاتها العقارية باستثمارات قيمتها 15 مليار جنيه

تستعد شركة سامكو هولدينج للتطوير العقاري لاطلاق أولى مشروعاتها في السوق المصري باستثمارات قيمتها 15 مليار جنيه في موقع سيتم الإعلان عنه قريبا في مفاجأة للسوق العقاري.

وقال المهندس صدام السيد رئيس مجلس غدارة شركة سامكو هولدينج إن الشركة تستهدف طرح مشروع باستثمارات تبلغ نحو 15 مليار جنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا أن المشروع الأول سيتبعه مشروعات باستثمارات أكبر في فترات متقاربة.

ذكر رئيس مجلس الإدارة أن شركته تضم مجموعة من كبرى الشركات العاملة في مجالات المقاولات، الصناعات الدوائية والبتروكيماويات، والطاقة، وتعد الشركة الجديدة هي الذراع العقاري للمجموعة.

وأكد أن السوق العقاري المصري قوي وجاذب للاستثمار، إذ تدفقت إليه العديد من الاستثمارات العربية الكبيرة، علاوة على الدعم الذي تقدمه القيادة السياسية والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وتحفيز المستثمرين بعدة حوافز استثمارية سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب.

إبراهيم زايد: ذراع المقاولات نفذ أكثر من 20 مشروعاً بالتعاون مع الهيئة الهندسية و50 مشروعاً مع القطاع الخاص

ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم زايد مدير عام شركة Samco Holding للتطوير العقاري، إن الشركة لها سابقة أعمال قوية وخبرة تمتد لسنوات طويلة واسماً معروفاً في السوق العقاري، إذ نفذ ذراع المقاولات أكثر من 20 مشروع بالتعاون مع الهيئة الهندسية، علاوة على تنفيذ أكثر من 50 مشروع مع القطاع الخاص.

وأكد زايد أن سامكو تستهدف التوسع بمشروعات عقارية كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع والشيخ زايد، لافتا إلى أن شهية الاستثمار لدى الشركة جاءت بعد دراسات طويلة لطبيعة السوق المصري واحتياجاته والتأكد من قدرة الشركة على تطوير مشروعات قوية قادرة على المنافسة.

وأشار إلى أن الملاءة المالية القوية للشركة ساعدتها على الدخول إلى السوق المصري بمشروع تبلغ استثماراته نحو 15 مليار جنيه وليس هو الأكبر في محفظة المشروعات التي يتم التجهيز لها، تستعد الشركة لإطلاق عدد من المشروعات الكبرى خلال الفترة المقبلة في مناطق مختلفة.

بسام سعيد: تم دراسة السوق بعناية شديدة وتحديد احتياجات العملاء

وقال بسام سعيد، رئيس القطاع التجاري بشركة Samco Holding للتطوير العقاري، إن الشركة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة السوق بعناية واختيار مواقع مشروعاتها بدقة شديدة وفق المناطق واحتياجات العملاء وعوامل أخرى ساعدتها في انتقاء مواقع فريدة تجعلها قادرة على المنافسة مع الكبار.

لافتا إلى أن الشركة لم تختر مواقع مشروعاتها فقط بعناية بل فريق العمل كذلك، لتكون فريق عمل محترف يضم أهم الخبرات في السوق المصري وخارجه، ليستطيع تنفيذ خطة الشركة التوسعية واستراتيجيتها لتصبح ضمن أهم المطورين العقاريين في مصر خلال.

وأضاف أن السوق المصري والاقتصاد بوجه عام شهد عدة تغيرات متلاحقة خلال الفترة الماضية نتيجة مجموعة عوامل أثرت على اقتصاد العالم كله، الأمر الذي يستدعي وضع خطط بيعية وتسويقية غير تقليدية لتناسب جميع الفئات المستهدفة من العملاء.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك استراتيجية قوية تركز على المنتج الجيد القادر على المنافسة الأمر الذي من شأنه مساعدة فريق التسويق والمبيعات في الشركة للوصول إلى عملائه المستهدفين، كما يضم فريق عمل الشركة كفاءات قوية قادرة على تحديد العميل المستهدف وتسويق المشروعات استنادا إلى خطط واستراتيجيات بيعية غير مسبوقة.