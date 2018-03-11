سامكريت مصر تتفاوض للحصول على تسهيلات بقيمة 2.5 مليار جنيه

محمد سالم:بدأت شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون) مفاوضات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه لمقابلة الزيادة فى حجم عقود المقاولات التى تتولى تنفيذها فى المجالات المختلفة.وتأسست سامكريت عام 1963 كشركة متخصصة فى بناء الطرق والخرسانة الجاهزة، ورفعت رأسمالها المصدر الشهر الماضى بنحو

محمد سالم:

بدأت شركة سامكريت مصر (مهندسون ومقاولون) مفاوضات للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه لمقابلة الزيادة فى حجم عقود المقاولات التى تتولى تنفيذها فى المجالات المختلفة.

وتأسست سامكريت عام 1963 كشركة متخصصة فى بناء الطرق والخرسانة الجاهزة، ورفعت رأسمالها المصدر الشهر الماضى بنحو 80.7 مليون جنيه، ليصل إلى 149.7 مليون، بينما يبلغ رأسمالها المرخص 600 مليون، وتتوزع ملكيتها بواقع %99.6 لشركة سامكريت للاستثمار الهندسى و%0.04 للوطنية للاستثمار «سونيد».

وقال مسئول بالشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن المفاوضات بشأن التمويل الجديد تتم بشكل أساسى مع البنك الأهلى المصرى، مشيرًا إلى أنها لا تزال فى مرحلة مبكرة.

وأضاف أن البنك سيمنح التمويل بضمان مستخلصات عن عقود المقاولات التى تتولى الشركة تنفيذها، موضحا أنه سيكون أشبه بالقروض الدوارة التى تسمح بالسحب والإيداع طوال فترة العقد.

وتضم «سامكريت» مجالات متعددة منها نشاط الاستثمار والتنمية العقارية، وتصنيع المنتجات الخرسانية وأنظمة البناء والمقاولات الذى يشمل إدارة الطرق والمرافق والأعمال المدنية والإنشاءات، وتتولى تنمية 3 ملايين متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وتسعى «قابضتها» للانقسام إلى 4 كيانات: الأولى هى سامكريت مهندسون ومقاولون، الشركة القاسمة، والثانية لأنظمة البناء، وثالثة للتنمية العقارية، وأخيرًا الداو هايتس للمشروعات السياحية.

وتأهلت الشركة ضمن تحالف مصرى إسبانى يضم China Railway- Samcrete-SEMAF-SNC Lavalin Atkins-SEMAF- AOIE، للتقدم بعروضها الفنية والمالية والتمويلية لتنفيذ مشروع مونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة نصر» و«6 أكتوبر – الجيزة»، طبقا لبيان رسمى صدر الأسبوع الماضى عن اللجنة العليا المسئولة عن المشروع والمشكلة من وزارتى الإسكان والنقل.