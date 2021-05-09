سامكريت: عدم الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية وراء الشطب الاختيارى

قال سامح وهيب، مسئول علاقات المستثمرين بشركة سامكريت مصر – مهندسون ومقاولون، إنها ستنتهى من عملية الشطب الاختيارى لأسهمها من البورصة المصرية خلال شهر، وأن خطة أعمالها قائمة وستواصلها دون أى تغيير.

كانت لجنة القيد بالبورصة المصرية أعلنت 21 أبريل الماضى عن موافقتها على السير فى إجراءات الشطب الاختيارى لأسهم سامكريت مصر – مهندسون ومقاولون، وأنه سوف تتم عملية الشراء لأسهم من يرغب فى البيع من المساهمين المعترضين على قرار الشطب الاختيارى بمبلغ 2.96 جنيه للسهم، فى ضوء ما انتهت إليه دراسة القيمة العادلة التى أعدها المستشار المالى المستقل والسابق الإفصاح عنها على شاشات إعلانات البورصة المصرية.

وحول سبب لجوء الشركة للشطب من البورصة، أشار «وهيب» – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن الوقت الحالى ليس الوقت المناسب لتواجد سامكريت فى السوق.

وقال إن فائدة التواجد فى البورصة هو حصول الشركة على تمويل من خلال سوق رأس المال، وليس ضمن خطة «سامكريت» فى الوقت الحالى الحصول على تمويل من سوق رأس المال، لذلك فإن الوقت الحالى ليس مناسبا لوجود سامكريت فى البورصة.

وأضاف أن قرار الشطب ليس جديدا، واتخذته الجمعية العمومية منذ نحو عام ونصف العام، وخلال هذه الفترة كان يتم استيفاء الإجراءات والأوراق اللازمة مع البورصة لإتمام هذه الخطوة، وليس هناك أى أسباب جديدة.

يذكر أنه فى أغسطس 2018، قالت «سامكريت» فى إفصاح للبورصة المصرية إن الجمعية العمومية للشركة وافقت على قرار الشطب الاختيارى، لحين الترتيب لإعادة القيد بالشكل الذى يتوافق مع قواعد القيد، كما أقرت بكافة القواعد المنظمة للقيد والشطب والتبعيات المرتبطة بعدم الاستمرار فى البورصة بما يحفظ حقوق كافة مساهميها بما فى ذلك تحديد القيمة العادلة للسهم من خلال مستشار مالى مستقل وعرض الشراء من المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم.

وأكد «وهيب» أن سامكريت ستواصل خطة أعمالها، دون أى تغيير أو تخارج أحد من الشركاء، بعد عملية الشطب.

وحول إعادة طرح الشركة بالبورصة مرة أخرى مستقبلا، قال وهيب :«وارد، يتم إعادة الطرح مستقبلا، بناء على قرار من الجمعية العمومية للشركة فى حينه إذا ارتأت فائدة للشركة فى اتخاذ هذه الخطوة»، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه لا يمكن الجزم بتوقيت ذلك.

كانت البورصة قالت فى أبريل الماضى إن الممثل القانونى لسامكريت طلب الشطب الاختيارى للشركة من البورصة، فيما قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى يناير الماضى إدراج «سامكريت» بالقائمة «د»، وذلك حتى انتهاء إجراءات الشطب الاختيارى.

والقائمة «د» تضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها فى حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التى تعتزم الشطب الاختيارى.

وتراجعت أرباح «سامكريت» بنسبة %79 على أساس سنوى العام 2019، لتسجل 44.99 مليون جنيه، مقابل أرباح 211 مليونا فى 2018، وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2019 إلى 4.79 مليار، مقابل إيرادات بلغت 3.37 مليار فى 2018.