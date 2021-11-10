نقل وملاحة

«سامكريت» توقع اتفاق تنفيذ ميناء سوهاج الجاف

شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة سامكريت لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم من الجانب الأول اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن الجانب الثاني المهندس كريم…

محمود خاطر 3:30 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 3:30 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة سامكريت لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء سوهاج الجاف.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم من الجانب الأول اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن الجانب الثاني المهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت .

قال وزير النقل إن مدة الدراسة تسعة أشهر تقوم الشركة خلالها بدراسة الجدوى المبدئية لإدارة وتنفيذ وتشغيل ميناء سوهاج الجاف الذى سيقام على مساحة 45 فدانا والذى يعد من المشاريع الهامة التى تنفذها وزارة النقل فى صعيد مصر لخدمة المشروعات التنموية والصناعية فى سوهاج والتى تتكامل مع مشروعات الموانئ البحرية وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى.

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وأضاف أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد حرص الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات المتنوعة التي تخدم المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة سامكريت هى إحدى أكبر شركات المقاولات العملاقة بمصر والتى تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

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بقلم محمود خاطر

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