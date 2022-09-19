«سامكريت» تقتنص أعمالا بقيمة 3 مليارات جنيه فى القطار السريع «السخنة – العلمين»

اقتنصت شركة سامكريت أعمالا بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، فى الخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع، الممتد من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

ويبلغ طول المسار من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة نحو 660 كيلومترًا، وتتولى 150 شركة وطنية تنفيذ جميع الأعمال الإنشائية للمشروع، ويصل عدد العمالة به إلى نحو 100 ألف من مختلف التخصصات.

وقالت المصادر لـ«المال» إن الأعمال المسندة لسامكريت من المقرر تنفيذها خلال عام من الآن على أقصى تقدير، تتضمن إنشاء 2 كوبرى مزدوج، إضافة إلى أعمال صناعية تتعلق بتسوية جسر السكة، لافتًا إلى أن طبيعة العمل فى المشروع صعبة، نظرًا لأن غالبية مسافة الخط الأول فى الصحراء والجبال.

وتبلغ تصميمات السرعة التشغيلية للقطارات بالخط 230 كيلومترًا/ساعة، والإقليمية 160 كيلومترًا/ساعة، وجرارات البضائع 120 كيلومترًا/ساعة، متضمنًا 10 محطات مركزية رئيسية، و12 إقليمية.

ويمتد الخط الثانى من الشبكة الجديدة، الذى تم توقيع عقده بنهاية مايو الماضى، بطول 1100 كيلومتر من القاهرة الكبرى، مرورًا بمحافظات الصعيد حتى أبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية، والثالث بطول 215 كيلومترًا، ويمر بالأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.

وتعد شبكة القطارات الجديدة الأولى من نوعها بمصر، وتعول الحكومة عليها فى ربط عدة مناطق على مستوى الركاب والبضائع، فى المسافة بين البحرين الأحمر والمتوسط، وبين ميناء السخنة وبرج العرب، والمناطق الأثرية فى الأقصر وأسوان، والساحلية فى البحر الأحمر.

وأعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أمس الأول، أن شركة دويتشه بان الألمانية ستنشئ قريبا شركة محلية، لتنفيذ تعاقد إدارة وتشغيل القطار الكهربائى السريع بخطوطه الثلاث، فضلا عن قيامها بنقل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، من مهندسين، وفنيين، بمقرات ومراكز المجموعة بألمانيا.