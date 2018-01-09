سامكريت تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 1.7 مليار جنيه

المال ـ خاص: قال المهندس سامح سليمان، رئيس شركة سامكريت للمقاولات، إن شركته تستهدف تنفيذ أعمال تزيد على ما حققته خلال العام الماضى، والبالغة قيمته 1.7 مليار جنيه لصالح وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال 2018. وأضاف…

المال ـ خاص:

قال المهندس سامح سليمان، رئيس شركة سامكريت للمقاولات، إن شركته تستهدف تنفيذ أعمال تزيد على ما حققته خلال العام الماضى، والبالغة قيمته 1.7 مليار جنيه لصالح وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى، خلال 2018.

وأضاف سليمان لـ«المال»- على هامش جولة وزير النقل هشام عرفات لمحافظة الدقهلية، مطلع الأسبوع الحالى، أن أهم الأعمال الجارى تنفيذها لهيئة الطرق تنفيذ الأعمال الإنشائية لتقاطع الدائرى الإقليمى مع الطريق الزراعى، وإنشاء كوبرى كفر شكر بالدقهلية، إلى جانب تنفيذ صيانة لكبارى وطرق تابعة للهيئة فى وسط وغرب الدلتا.

وتابع: تنفذ الهيئة العامة للطرق والكبارى المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، تشمل 6 مشروعات، منها: ازدواج وتطوير طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربى بطول 400 كم ليشمل 6 حارات بكل اتجاه، بينهم 3 حارات للشاحنات و3 حارات للركاب، بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وازدواج طريق 6 أكتوبرـ الواحات بطول 325 كم، وتكلفة 750 مليونًا، بحيث يتكون من 3 حارات بكل اتجاه، وازدواج وصلتى ربط طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بسوهاج وأسيوط بحيث يصبح 3 حارات بكل اتجاه بإجمالى أطوال 180 كم بتكلفة 1.25 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر – سفاجا – مرسى بطول 213 كم وتكلفة 1.07 مليار جنيه بحيث يتكون من 3 حارات فى كل اتجاه.

وأوضح رئيس شركة سامكريت للمقاولات، أن المرحلة الثالثة تشمل توسعة طريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات فى كل اتجاه ليتكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس، وذلك بإجمالى أطوال 37 كم، وتكلفة 500 مليون جنيه، بجانب تنفيذ مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدى «4 حارة ـ اتجاه»، بالإضافة 2 كوبرى بإجمالى أطوال 24 كم، وتكلفة 550 مليون جنيه.