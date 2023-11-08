«سامكريت» تستعد لإنشاء مجمع صناعى على مساحة 2 مليون متر مربع

كشف المهندس رفقى كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة «التنمية الصناعية»، التابعة لمجموعة «سامكريت»، أنها تسعى خلال الفترة المقبلة لإنشاء مجمع صناعى بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 2 مليون متر مربع.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مشاركته أمس فى معرض النقل الذكى المقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات الدولية، أنه بذلك سيصل إجمالى المجمعات الصناعية التابعة للمجموعة إلى ثلاثة، فى مناطق العلمين، وشرق بورسعيد، بجانب 6 أكتوبر..

وأشار إلى أن المجمع الجديد يأتى تحقيقاً للتكامل مع مشروعات تطوير وتنمية المناطق التى تقوم بها شركته، وبما يتوافر لديها من دراية باحتياجات المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص.

وأضاف: «سنتعاون فى إدارة وتشغيل المشروع مع شركة «ستار شاين» التى تتمتع بخبرة كبيرة فى هذا المجال، من خلال تعاونها فى مشروعات مثيلة فى الداخل والخارج.

فى سياق متصل، كشف كامل أن الشركة ستقدم العرض المالى والفنى لوزارة النقل خلال الربع الأول من عام 2024، لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 160 مليون دولار.

ويستهدف مشروع الميناء الجاف بمنطقة أبو راضى ربط حلقات النقل لتعدد الوسائط بين الوجهين القبلى والبحري، بالإضافة إلى حل مشكلة التكدس بالموانئ البحرية، ودعم المنطقة الصناعية.

ويقام المشروع على مساحة 61 فدانا، منها 32 تابعة لوزارة النقل، والباقى لوزارة التموين، وتتحمل هيئة الموانئ الجافة تكلفة توصيل المرافق إلى الحدود الخارجية للأراضى المخصصة له.

وقال كامل إن اختيار بنى سويف جاء بسبب وجود 8 مناطق صناعية بالقرب منها، وصوامع تخزين الغلال، بجانب مرور خط السكة الحديد بموقع المشروع، الأمر الذى يترتب عليه الحاجة لتوفير خدمات النقل متعدد الوسائط، مما يوفر فى تكاليف مدخلات الإنتاج أو المنتجات تامة الصنع المستهدفة للتصدير.