سامكريت: إسناد تشغيل الميناء الجاف في كوم أبو راضي إلى ستار شاين

أعلنت شركة مجموعة التنمية الصناعية – إحدى شركات – إسناد إدارة وتشغيل مشروع الميناء الجاف بـ”كوم أبو راضي “ببني سويف إلى شركة النجم المتألق للشحن والخدمات اللوجيستية ( star shine ).

وكشف حسام الديب رئيس مجلس إدارة شركة “ستار شاين “للشحن والخدمات اللوجيستية عن تولي تشغيل الميناء الجاف ببني سويف كوم أبوراضي لما لها من خبرات في إدارة وتشغيل وتسويق المستودعات والمخازن والساحات الجمركية والنقل المتعدد الوسائط .

وقال “الديب” لـ”المال” أن الشركة نقلت ما يزيد عن 10 ألاف حاوية عبر السكك الحديدية ،خلال العام الماضي موضحا أن شركة النجم المتألق”ستار شاين ” تعمل داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة من خلال أكبر ٣ محطات حاويات وهم شركة الاسكندرية لتداول الحاويات وشركة Aict الصينيه التابعة لمجموعه” Hutchiso ports” وأخيرا محطة TMT التابعة للمجموعة المصرية لمحطات الحاويات متعدده الأغراض، بجانب أنها وكيل ملاحي يعمل بميناء العين السخنة بمحطة “موانيء دبي العالمية “.

وأشار “الديب” إلي أن ميناء كوم أبوراضي الجاف هو ميناء محوري سيخدم المنطقه الصناعية ببني سويف وتضم أكبر المصانع مثل مصنع سامسونج ومصنع توشيبا العربي مضيفا أن الميناء سيضم العديد من الأنشطة من تداول الحاويات و البضائع العامة وكذلك الحبوب والغلال والمخازن.

جاء ذلك علي هامش المعرض السنوى للنقل الذكى الذى تنظمة وزارة النقل المصرية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانىء البرية والجافة وشركة مجموعة التنمية الصناعية أمس الثلاثاء

ويحقق مشروع الميناء الجاف بكوم أبو راضى التكامل مع مشروعات تطوير وتنمية المناطق الصناعية التى تقوم بها شركة مجموعة التنمية الصناعية التى تعد من أكبر الشركات الرائدة فى هذا مجال، وبما يتوافر لديها من دراية بإحتياجات المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص.