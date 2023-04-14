«سامسونج» تستحوذ على 45.5% من مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال يناير (جراف)

استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول في مصر بنسبة بلغت 45.5%، من إجمالى مبيعات القطاع البالغة نحو 586 ألف جهاز خلال يناير الماضي، وذلك وفقًا للتقرير الصادر مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت «أوبو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 14.7%، تلتها «ريدمي» فى المركز الثالث بنسبة 12.7%.

وحلت «ريلمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.2%، تلتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بنسبة 5.6%.

وحصدت «فيفو» المرتبة السادسة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة، مستحوذة على حصة سوقية 4.4%، من إجمالى مبيعات القطاع.

فيما توزعت باقي الحصص السوقي البالغة نحو 6.9% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة داخل السوق المحلية خلال يناير الماضى.

منافذ البيع الباشر تهيمن على مبيعات الهواتف المحمول

هيمنت منافذ “البيع المباشر” على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول فى مصر، بنسبة بلغت 73% بإجمالي 426 ألف جهاز من إجمالى مبيعات القطاع خلال يناير الماضى.

وبحسب البيانات الصادرة عن تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، ارتفعت حصة “السلاسل التجارية” من مبيعات أجهزة «سمارت فون» إلى 27% بإجمالي 161 ألف جهاز، خلال تلك الفترة.

«سامسوج» تسيطر على مبيعات سوق المحمول في مصر

سيطرت العلامة الكورية «سامسونج» على مبيعات الهواتف المحمولة عبر منافذ البيع المباشر، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 42.6%، من إجمالي المبيعات.

وحلت «أوبو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 18.4%، تبعتها «ريلمي» في المرتبة الثالثة بنسبة 12.4%.

وجاءت «ريدمي» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11.9%، تبعتها «إنفينيكس» في المركز الخامس بنسبة 6%.

وظهرت «فيفو» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول عبر منافذ البيع المباشر، مستحوذة على حصة سوقية 3.5% من إجمالى مبيعات القطاع.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 5.2% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة محليًا خلال شهر يناير الماضى.

كما هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على النصيب الأكبر من مبيعات هواتف المحمول التى تم تسويقها عبر السلاسل التجارية، بعدما اقتنصت حصة سوقية 53.2%، من إجمالي مبيعات هذا القطاع التى تقدر بنحو 161 ألف وحدة خلال يناير الماضى.

وجاءت «ريدمي» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 15%، تبعتها «فيفو» في المركز الثالث بنسبة 6.9%.

وحصدت «أوبو» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 5.2%، تلتها «ريلمي» في المركز الخامس بنسبة 4.2%.

وتوزعت باقي الحصص السوقية البالغة 15.5% على العلامات الأخرى للهواتف المحمولة المبيعة عبر السلاسل التجارية خلال يناير الماضى.