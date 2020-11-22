«سامسونج A21S»يخطف المقدمة بـ64.9 ألف وحدة

تصدر هاتف «سامسونج A21S» سعة 64 جيجا – رام 4 جيجا بايت» قائمة مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال شهر سبتمبر الماضى، بعد تمكنه من بيع 64.9 ألف وحدة بحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة «GFK».

احتل هاتف «أوبو A 1K سعة 32 جيجا» فى المرتبة الثانية مسجلًا بيع 57.7 ألف وحدة، تلاه جهاز «ريلمى C3 – سعة 64 جيجا» فى المركز الثالث بواقع 49.9 ألف وحدة، وفاز هاتف «جالاكسى A10s – سعة 32 جيجا بايت» بالمرتبة الرابعة بقائمة أكثر أجهزة «سمارت فون» مبيعًا فى السوق المحلية مسجلاً 48.8 ألف جهاز.

وحصد جهاز «سامسونج M11- سعة 32 جيجا بايت» المرتبة الخامسة بعد أن حقق بيع 46.7 ألف جهاز، أعقبه هاتف «أوبو A31 – سعة 64 جيجا بايت» فى المركز السادس بواقع 41.9 ألف وحدة.

وجاء هاتف «سامسونج M31 – سعة 128 جيجا» فى المرتبة السابعة مسجلًا بيع 38.7 ألف وحدة، وتلاه هاتف «أوبو RENO 3 – سعة 128 جيجا بايت» فى المركز الثامن مسجلًا بيع 36.4 ألف وحدة.

وظهر جهاز «أوبو A31 سعة 128 جيجا» فى المرتبة التاسعة بقائمة الهواتف الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بواقع 35.1 ألف جهاز، خلال شهر سبتمبر الماضى.

احتل هاتف «أوبو A12- سعة 32 جيجا بايت» المرتبة العاشرة بعد تمكنه من تسويق 34 ألف، تلاه جهاز «أوبو A92- سعة 128 جيجا بايت» فى المركز الحادى عشر بواقع 30.3 ألف هاتف.

وحصد هاتف «سامسونج A11 – سعة 32 جيجا بايت» المرتبة الثانية عشر مسجلًا بيع 28 ألفًا و190 وحدة، أعقبه جهاز «ريلمى i6 – سعة 64 جيجا بايت» فى المركز الثالث عشر بإجمالى بيع 28 ألفًا و128 وحدة.

وجاء هاتف «هواوى Y6S- سعة 64 جيجا بايت» فى المرتبة الرابعة عشر بعد تمكنه من تسويق 27.8 ألف وحدة، تلاه جهاز «إنفينيكس SMART 4- سعة 16 جيجا بايت» فى المركز الخامس عشر مسجلًا بيع 25.1 ألف وحدة.

وفاز هاتف «أوبو A52- سعة 128 جيجا بايت» بالمرتبة السادسة عشر بواقع 24.4 ألف وحدة، أعقبه جهاز «سامسونج A51 – سعة 128 جيجا بايت» فى المركز السابع عشر بإجمالى بيع 24 ألف وحدة.

وحل هاتف «ريدمى NOTE 9- سعة 128 جيجا بايت» فى المرتبة الثامنة عشر محققة بيع 23.5 ألف وحدة، أعقبه جهاز «هواوى Y6P – سعة 64 جيجا» فى المركز التاسع عشر بإجمالى بيع 23.2 ألف وحدة.

وحصد هاتف «ريدمى 9A – سعة 32 جيجا» فى المرتبة العشرون بقائمة مبيعات سوق المحمول فى مصر، بعد تمكنه من تسويق 22.6 ألف وحدة خلال شهر سبتمبر الماضى.