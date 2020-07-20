«سامسونج A20s» الأعلى مبيعاً خلال مايو الماضى

تصدرهاتف «سامسونج A20s» قائمة أكثر 30 هاتفاً ذكياً مبيعا خلال مايو الماضى بالسوق المحلية مسجلًا 56.4 ألف وحدة.

وبحسب بيانات تقرير GFK، جاء هاتف « أوبو A 1K» سعة (32 جيجا – رام 2 جيجا بات) فى المركز الثانى بعدما تمكن من بيع 55.4 ألف جهاز، تلاه هاتف «أوبو A5S- سعة 32 جيجا بايت» فى المركز الثالث بواقع 51.8 ألف جهاز.

وحصد جهاز سامسونج «جالاكسى A10s- سعة 32جيجا بايت» المرتبة الرابعة مسجلًا بيع 46.2 ألف هاتف خلال شهر مايو الماضى.

وحل هاتف «أوبو RENO2 F- سعة 128جيجا بايت» فى المرتبة الخامسة بإجمالى بيع 45.1 ألف وحدة خلال تلك الفترة. وجاء جهاز «ريملى C3- سعة 64 جيجا بايت» فى المرتبة السادسة مسجلًا 28.5 ألف وحدة، تلاه هاتف «هواوى Y6S- سعة 64 جيجا» فى المركز السابع بواقع 28.2 ألف جهاز.

واقتنص هاتف «أوبو A9- سعة 128جيجا بايت» المرتبة الثامنة بإجمالى مبيعات 24.4 ألف، تلاه جهاز «ريلمى NOTE 8- سعة 64 جيجا بايت» فى المركز التاسع بواقع 23.4 ألف هاتف خلال مايو الماضى.

وفاز هاتف سامسونج« جالاكسى A30S – سعة 64جيجا بايت» بالمرتبة العاشرة مسجلًا بيع 22.5 ألف وحدة خلال الفترة المذكورة. اقتنص هاتف «هواوى Y7 PRIME- سعة 64 جيجا بايت» المرتبة الحادية عشر بعد تمكنه من بيع 20 ألف وحدة، أعقبه جهاز «ريلمى 6I- سعة 64جيجا بايت» مسجلًا بيع 19.9 ألف وحدة، تلاه هاتف سامسونج «جالاكسى A51- سعة 128 جيجا بايت» بواقع 18.8 ألف وحدة . وجاء هاتف «أوبو A5- سعة 128جيجا بايت» فى المرتبة الرابعة عشر مسجلاً بيع 17.3 ألف وحدة، تلاه هاتف سامسونج «جالاكسى A71 – سعة 128 جيجا» فى المركز الخامس عشر بإجمالى بيع 16.9 ألف وحدة