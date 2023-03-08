«سامسونج»: 9.7 مليون وحدة مبيعات أجهزة QLED وNeo QLED خلال 2022

أصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات، سوق التلفزيونات العالمية خلال 2022 للعام السابع عشر على التوالي.

وبحسب ما أعلنته وكالة “أوميديا” المتخصصة في أبحاث السوق، فقد تمكنت سامسونج من بيع 9.65 مليون وحدة من أجهزة QLED و Neo QLED خلال 2022، ليصل إجمالي المبيعات إلى 35 مليون جهاز منذ إطلاقها في 2017.

واستطاعت سامسونج أيضاً الاستحواذ على النسبة الأكبر في حجم إنتاج الشاشات كبيرة الحجم في العام الماضي، لتصبح النسبة قدرها 36.1% و 42.9% من الحصة السوقية لأجهزة التلفزيون التي يزيد حجمها على 75 بوصة و80 بوصة على التوالي.. أما بالنسبة إلى سوق التلفزيونات التي يزيد سعرها على 2,500 دولار، فقد تمكنت سامسونج من الاحتفاظ بأكبر حصة في السوق من حيث الإيرادات بنسبة 48.6%.

وقال تشولجي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات في سامسونج للإلكترونيات: “إن سجلنا الحافل بالريادة في هذه الصناعة على مدار السبعة عشر عاما الماضية يعتمد على ولاء العملاء وثقتهم في منتجاتنا بشكل دائم، وسنواصل تمهيد الطريق لضمان تجارب الأجهزة الأكثر تفرداً، والتي تتجاوز مستويات جودة الصورة المتميزة”.

وكان إطلاق تلفزيون Bordeaux في العام 2006 بمثابة المعيار السائد لأجهزة “إل سي دي” بتصميماتها المتطورة وخفّة وزنها، وكانت تلك أيضاً المرة الأولى التي تحتل فيها سامسونج المرتبة الأولى في سوق التلفزيونات العالمي.

وواصلت الشركة توظيف التقنيات للمستخدمين من خلال إطلاق أول تلفزيون “إل إي دي” في العام 2009، ومن ثم التلفزيون الذكي في العام 2011، حيث احتلت المركز الأول في السوق بالتوازي مع عمليات الإطلاق السابقة واللاحقة.

وواصلت سامسونج مسيرتها في تطوير جودة الصورة والابتكار من خلال تقديم منتجات تعتمد على أحدث التقنيات أيضاً.. وفي عام 2017، حددت سامسونج مصطلح “شاشة الجيل التالي” من خلال كشفها عن أول تلفزيون QLED الذي استخدم تقنية النقاط الكمية للوصول إلى حجم ألوان بنسبة 100% لأول مرة في تاريخ الصناعة.

وفي عام 2018، أطلقت الشركة شاشتها QLED 8K، ثم جهاز Quantum Mini LED المدعوم بتقنية Neo QLED، وأول جهاز MICRO LED ذاتي الإضاءة في عام 2021، وأسهمت هذه المجموعة من التقنيات المبتكرة في تحديد معيار جودة الصورة التلفزيونية.



