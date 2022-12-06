سامسونج : 105% زيادة مبيعات الهواتف القابلة للطي خلال 10 أشهر

أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة أن عدد هواتف Galaxy Z Fold وGalaxy Z Flip التي تم بيعها لأغراض الاستخدام المؤسسي، تَضاعف على أساس سنوي.

وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، ارتفع عدد الهواتف الذكية القابلة للطي التي تم التعاقد على شرائها بين سامسونج وعملاء من المؤسسات، بنسبة 105% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

وفي الوقت الذي من المتوفع فيه أن يصل حجم شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي إلى 16 مليون وحدة إلى جميع أنحاء العالم، بزيادة سنوية تبلغ 73%، أصبح عامل الشكل سائدًا بسرعة، ومن المتوقع نمو الشحنات إلى 26 مليون وحدة في العام المقبل 2023.

ويرجع ذلك إلى سهولة القيام بالعديد من المهام على شاشة كبيرة، فضلًا عن التحسينات التي تمّت على التطبيقات القوية للأجهزة القابلة للطي، وهو ما أثّر بشكل إيجابي على زيادة التوجه لاستخدام هذه الفئة من الهواتف.

وقال كي سي تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الفريق العالمي للأجهزة المحمولة للشركات، في وحدة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: “لقد تم تصميم وتطوير أجهزة Galaxy الذكية القابلة للطي من سامسونج لتوفير طرق جديدة للعمل واستكشاف المزيد من المميزات الإبداعية، ويتضح هذا النمو السريع في الاستثمار مدى حاجة عملاء المؤسسات إلى ابتكارات هادفة لتعزيز إنتاجية موظفيها”.

ويعدّ Galaxy Z Fold 4، الهاتف الذكي القابل للطي من الجيل الرابع من سامسونج، قوة متعددة المهام، كما أنه مثالي للاستخدامات التجارية،

بجانب أبعاده الملائمة للحمل داخل الجيب، إلا أنه يوفر شاشة كبيرة الحجم، لتسهيل إنجاز المهام، مقارنة بشاشات الهواتف الذكية التقليدية، كما توفر شاشته الواسعة مساحة عمل أكبر.

وتعدّ مناسبة تمامًا لتحقيق أقصى استفادة من ميزات أجهزة الكمبيوتر المكتبية. ويأتي معززًا بشريط المهام الشبيه بجهاز الكمبيوتر المكتبي، مما يجعل منه أداة مثالية للتنقل بين المهام المتعددة والتطبيقات المزدوجة.

وتعدّ مساحة الشاشة الواسعة مناسبة بشكل طبيعي للتعامل مع النوافذ المتعددة. ويمكن لجهاز Galaxy Z Fold 4 فتح ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، بما في ذلك تطبيقان لإجراء المقارنات وعرضهما جنبًا إلى جنب.

ومن أهم ما يمتاز به Galaxy Z Fold 4 أيضًا قدرته على التكيف مع احتياجات سوق العمل. وتوفر خاصية Flex Mode تجربة مرنة لحضور المؤتمرات الافتراضية عبر الفيديو من دون الحاجة لاستخدام اليدين،

كما يدعم القلم SPen إمكانيات التوقيع الإلكتروني أو تدوين الملاحظات المخصصة على التطبيقات الشريكة.

وتبيَّن، من خلال استطلاع حديث، أن تطبيق Bloomberg Professional للخدمات المالية يُعدّ الأكثر استخدامًا من قِبل المتخصصين في مجال الخدمات الاستثمارية، مثل المتداولين والمحللين ومديري المحافظ الاستثمارية.

ويستفيد هؤلاء من عامل الشكل لجهاز Galaxy Z Fold لتمكينهم من الوصول إلى بيانات السوق والتحليلات والأخبار والاتصالات أثناء التنقل بطريقة أكثر سهولة وغامرة، مع الحفاظ على تجربة المستخدمين والوظائف التي يتقنونها.

ويتيح جهاز Galaxy Z Fold 4 من سامسونج بتصميمه المتكيف مع تطبيق Bloomberg Professional استمرارية العمل بسهولة والقيام بالعديد من المهام أثناء التنقل.

وتم أيضًا تحسين برنامج DocuSign الذي يقدم حل التوقيع الإلكتروني الرائد في العالم، ويستخدمه 24 من أفضل 25 شركة مُدرجة على قائمة Fortune 500 Financial لنظام التشغيل Android 12L.

ويساعد Galaxy Z Fold 4 في التخلص من عناء توقيع الاتفاقيات على الشاشات الكبيرة. ويمكن للمستخدمين الآن سحب مرفقات البريد الإلكتروني ونقلها بسرعة في وضع العرض المتعدد مباشرة في DocuSign eSignature.

بجانب عقد الصفقات بسرعة في أثناء التنقل، وذلك باستخدام القلم S Pen من سامسونج، وتوقيع Flex Mode المخصص لذلك.

أما بالنسبة للمتخصصين الماليين الذين يعملون باستمرار من المكتب وخارجه، فقد ابتكرت DocuSign تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي باستخدام وضع Samsung DeX.

وكل ما يتعين على المستخدم القيام به توصيل الجهاز مع شاشة، وبفضل دعم DocuSign عالي الدقة ونهج التصميم التكيفي، يحصل المتخصصون على نفس التجربو لأي حجم أو اتجاه للشاشة.

وتعاونت سامسونج أيضًا مع IBM لمعالجة التحديات التي قد يواجهها المتخصصون الماليون لمساعدة العملاء في أثناء العمل من أي مكان.

وعملت IBM iX، الشريك في تصميم التجارب في IBM Consulting، مع مؤسسة مالية رائدة لتطوير تجربة الهاتف المحمول، ومساعدة مستشاري الثروات في الوصول بسرعة إلى معلومات السوق والمحافظ وإدارتها.

ويتيح دمج Samsung DeX وS Pen للمستخدمين التفاعل مع البيانات وسحب الملفات ولصقها بين التطبيقات، وترجمة الكتابة اليدوية إلى نصوص،

وحتى التقاط التوقيعات الرقمية في بيئة تشبه سطح المكتب بالكامل على أجهزتهم القابلة للطي.