سامسونج و «إل جى» تشاركان في معرض IFA 2023 بألمانيا

تستعد شركة سامسونج للإلكترونيات وشركة إل جي إلكترونيكس لمعرض إيفا IFA 2023، المقرر افتتاحه في برلين في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لعرض منتجاتهما الاستهلاكية عالية التقنية مع التركيز على الاستدامة، وفقا لوكالة يونهاب.

يعد معرض IFA السنوي، الذي سينطلق يوم الجمعة ويستمر حتى يوم الثلاثاء، أقدم وأكبر معرض تجاري للأجهزة الاستهلاكية في أوروبا. منذ عام 1924، كان معرض التكنولوجيا بمثابة منصة لإطلاق المنتجات المبتكرة، بما في ذلك أول راديو سيارة وتلفزيون ملون في أوروبا.

ومن المتوقع أن يجذب معرض إيفا هذا العام المزيد من الاهتمام للمنتجات الصديقة للبيئة التي لا توفر الطاقة فحسب، بل تجعل حياة الناس أسهل وأكثر راحة، في وقت تنافست الدول الأوروبية فيه على تأمين طاقة مستدامة وبأسعار معقولة وسط الحرب الروسية -الأوكرانية التي طال أمدها .

قالت سامسونج وإل جي، اللتان تتصدران صناعة الأدوات المنزلية التي تستخدم طاقة أقل وتترك بصمة بيئية أقل، إنهما ستقدمان مجموعة متنوعة من أحدث الأجهزة المنزلية ذات كفاءة الطاقة الأعلى تصنيفًا في الحدث التكنولوجي القادم.

وستعرض إل جي كوخها الذكي LG Smart Cottage، وهو منزل جاهز يمكن بناؤه بسهولة في أي مكان مرغوب فيه. وقالت الشركة إن أجزاء الوحدة القابلة للاستبدال في المنزل مصنوعة من مواد فولاذية منخفضة الكربون تنتجها شركة بوسكو للصلب الكورية الجنوبية العملاقة .

ويأتي مع منتجات إل جي المنزلية التي ترتبط مع بعضها البعض من خلال تطبيق LG ThinQ للتشغيل الآلي للمنزل، والذي يتمتع بميزات لتقليل استهلاك الطاقة.

تم تجهيز المنزل المكون من طابقين المصمم على طراز الاستوديو أيضًا بتقنيات الشركة الذكية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والألواح الشمسية على السطح.

وقال ليو جيه- تشيول، رئيس قسم حلول الأجهزة والهواء في إل جي: “تهدف إل جي إلى إعادة تعريف الحياة السكنية من خلال الدمج السلس لحلول الطاقة والأجهزة والخدمات الخاصة بها في مساحة تتيح للناس أن يعيشوا حياتهم بطريقتهم الخاصة”.