سامسونج وهواوى ولينوفو تلزم التجار بأسعارها الرسمية

❏ طارق عيد: خفض عمولة المبيعات ربع السنوية لأقل من %5محمود جمالألزمت شركات"سامسونج" الكورية و"هواوى" و"لينوفو" الصينيتان" تجار المحمول بداية من يوليو الجارى، ببيع أجهزتها، وفقاً لقوائم الأسعار الرسمية، بهدف وقف ظاهرة حرق الأسعار لأجهزتها سعياً وراء جنى هوامش أرباح كبيرة.وقال طارق عيد، مدير ال

❏ طارق عيد: خفض عمولة المبيعات ربع السنوية لأقل من %5

محمود جمال

ألزمت شركات”سامسونج” الكورية و”هواوى” و”لينوفو” الصينيتان” تجار المحمول بداية من يوليو الجارى، ببيع أجهزتها، وفقاً لقوائم الأسعار الرسمية، بهدف وقف ظاهرة حرق الأسعار لأجهزتها سعياً وراء جنى هوامش أرباح كبيرة.

وقال طارق عيد، مدير العلاقات العامة بمجموعة المهاب للاستيراد والتصدير صاحبة العلامة التجارية” إم تاتش”، إن الشركات الثلاث اضطرت من أجل تطبيق الهدف السابق إلى خفض نسبة العمولة التى يتقاضاها التجار عن حجم المبيعات كل 3 أشهر لأقل من 5 %، كما حذرت أيضاً من مخالفة الإجراء وإلا سيتم خصم جزء من الحوافز تتفاوت نسبته حسب تكرار الأمر ذاته.

يشار إلى أن”سامسونج” و” هواوى” و”لينوفو” رفعت أسعار هواتفها مطلع الشهر الحالى، بنحو 2 – %7، بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 % إلى %14، ورفع أسعار المشتقات البترولية، الأمر الذى تسبب فى زيادة تكلفة شحن ونقل البضائع من القاهرة إلى محافظات الجمهورية، وارتفاع مبيعات الهواتف والإكسسوارات المقلدة بنسبة 30 إلى 40 %.

وأوضح”عيد” لـ” المال” أن الفترة الماضية شهدت تزايد معدلات حرق أسعار أجهزة الهواتف، بسبب مرونة”سامسونج” فى تطبيق سياساتها التسعيرية مع التجار، مما دفعها إلى إعادة النظر فيها، وإلغاء نظام”الاكتيفشين” وهى نسبة يحصل عليها التجار بعد قيام العميل بتفعيل الجهاز.

وكان شريف بركات، نائب شركة”سامسونج مصر” للإلكترونيات، أعلن – فى تصريحات سابقة لـ” المال” – عن قرار الشركة تعديل نظام الحوافز البيعية للتجار، إذ استبدلت نظام”التارجت” بالبيع المباشر للعميل” SALE OUT”، لافتا إلى أن الشركة لاتزال مستمرة فى التعامل مع وكلائها وموزعيها المعتمدين بنظام الدفع بالآجال، ومن الممكن الجمع بين” الآجال” والكاش” حسب متغيرات السوق.

وأكد”عيد” أن ركود السوق يجعل التاجر المتضرر الأكبر من بيع منتجاته بأسعار تقل عن المعلنة، بهدف سداد جزء من التزاماته الشهرية.

وبحسب أحدث القوائم التى أرسلتها” سامسونج” و” هواوى” لموزعيها خلال الأسبوع الماضى، وحصلت” المال” على نسخة منها، فإن سعر جهاز” سامسونج جالاكسى إس 8 بلس 64 جيجابايت” يصل إلى 16.359 ألف جنيه، و 14.449 ألف جنيه لجهاز” سامسونج جالاكسى إس 8 64 جيجابايت”.

بينما بلغ سعر جهاز” جالاكسى إس 7 إيدج 32 جيجابايت” 12.849 ألف جنيه، مقابل 11099 ألفا لـ” جالاكسى نوت 5 DS 32 جيجابايت، و 10.699 ألف لـ” جالاكسى إس 7 32 جيجابايت، و 8299 جنيها لـ” جالاكسى A7 2017″، و 7099 لـ” جالاكسى A5 2017″.

وعلى صعيد”هواوى”، بلغ سعر جهاز” P10 PLUS 6G+128G” 13.410 ألف جنيه، مقابل 11.730 ألف لـ” Mate 9″، و 11095 ألفا لـ” P10″، و” Mate 8 high” بـ 10.390 ألف.

يذكر أن”سامسونج” تستحوذ على 43 % من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها”هواوى” بـ %20، ثم”لينوفو” الصينية، و”إتش تى سى” التايوانية بـ 10% لكل منهما، فيما تتوزع النسبة المتبقية على شركات صينية أخرى، مثل”أوبو” و”تكنوموبايل” و”إنفينيكس”.