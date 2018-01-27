سامسونج وآبل تستحوذان على 19.5% من مبيعات شرائح الهواتف‎

محمود جمال: كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "جارتنر" عن استحواذ شركتا سامسونج الكورية وآبل الأمريكية خلال العام الماضى، على 19.5% من مبيعات شرائح الهواتف "semiconductor chip" ليسجلا ما قيمته 1.8 مليار دولار. وقال التقرير إن شركة سامسونج جاءت…

محمود جمال:

كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية “جارتنر” عن استحواذ شركتا سامسونج الكورية وآبل الأمريكية خلال العام الماضى، على 19.5% من مبيعات شرائح الهواتف “semiconductor chip” ليسجلا ما قيمته 1.8 مليار دولار.

وقال التقرير إن شركة سامسونج جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية 10.3%، تلتها شركة آبل بـ 9.2%، وديل بـ 3.7%.

فيما احتلت لينوفو المركز الرابع بـ 3.5%، تلتها هواوى بـ 3.4 % ، أعقبها bbk electronics بـ 2.9 % ، و hp بـ 2.4 %، وتقاسم النسبة المتبقية كل من شركات هوليت باكارد وال جى، ويسترن ديجتيال.