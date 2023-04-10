سامسونج مصر: نفاد الكمية المعروض من هواتف Galaxy S23 عبر المتجر الإلكتروني

أعلنت شركة “سامسونج الكترونيكس مصر” نفاد الكمية المعروضة لسلسلة Galaxy S23 عبر المتجر الإلكتروني للشركة بمصر.

وقال مازن سمير، رئيس قطاع الهواتف في “سامسونج إليكترونيكس مصر”: “سامسونج تسعى دائمًا إلى تقديم هواتف بإمكانيات متطورة، لتلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة، وتمنحهم تجربة استخدام استثنائية، لذلك تهتم بقطاع البحوث والابتكار، والاعتماد على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة البعد البيئي لتصنيع الهواتف، في إطار استراتيجيتها لإنتاج منتجات صديقة للبيئة، بدون التأثير على خصائص الجودة والمواصفات الجمالية”.

وأعلنت مي هلال رئيس قسم التسويق الإلكتروني في “سامسونج إليكترونيكس مصر” ، أن الشركة تعمل على إعادة طرح سلسلة S23 Galaxy عبر المتجر الإلكتروني حرصًا منها على تلبية متطلبات عملائها، بالإضافة إلى تقديم عروض حصرية على الدفع والسداد، ومدة تقسيط تصل إلى 24 شهرًا بدون فوائد، كما تقدم سامسونج لعملائها باقة هدايا مكونة من شاحن للهاتف وشاحن سيارة وغطاء حماية سمارت فيو عند شراء S23 Ultra.

كما أن حرص “سامسونج إلكترونيكس” على تطبيق معايير الاستدامة العالمية بسلسلة هواتف Galaxy S23 يعد أيضًا من أبرز أسباب نجاح السلسلة وتحقيق معدل مبيعات استثنائي، حيث عملت الشركة على تقليل تأثير الهواتف على البيئة عن طريق تصنيعها من مواد معاد تدويرها بما لا يؤثر على خصائص الجودة، منها الألمنيوم والزجاج والمواد البلاستيكية.

بالإضافة إلى أنه تم تصميم العبوات الخاصة بالهواتف من ورق معاد تدويره، وبالتالي ساعدت هذه المميزات في حصول سلسلة هواتف Galaxy S23 على الإعتماد من قبل برنامج UL ECOLOGO، مما جعله أكثر تميزًا.