سامسونج مصر: نستورد بشكل طبيعي.. ونتقدم بشهادة أيزو لأحد مصانعنا غدا

بعد قرار وقف 72 شركة منها الكيان الأم عن الاستيراد

كشف مصدر مسئول فى شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، عن اعتزام الشركة استيفاء أوراق تسجيل أحد مصانعها الموردة لمصر غدا الخميس لدى وزارة التجارة والصناعة، موضحا أن الأخيرة طلبت من الشركة توافر شهادة الأيزو الجديدة للتسجيل.

وقال المصدر لـ”المال” أن وحدة الشركة فى مصر تستورد بشكل طبيعي من الخارج، ولا يوجد أى عوائق أو قيود مفروضة عليها.

يشار إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الصناعة أصدر قرارا منذ يومين بوقف 72 شركة أجنبية من جنسيات متنوعة أبرزها تركيا والصين عن التوريد إلى مصر، لعدم استيفاء شهادة الجودة تطبيقا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.