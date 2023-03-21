سامسونج مصر تعلن انتهاء النسخة الأولى من «هاكاثون» برنامج للابتكار

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مصر عن المشروع الفائز في النسخة الأولى من هاكاثون برنامج سامسونج للابتكار البرنامج التدريبي المتخصص في مجال الترميز والبرمجة والذكاء الاصطناعي- والذي أقيم تحت شعار “المدن المستدامة في القطاعات المختلفة”، بمشاركة 56 خريجًا من البرنامج، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضمن محاضرة عن أساسيات ريادة الأعمال والتسويق، لمساعدة الشباب في تنفيذ أفكارهم في المستقبل.

جاء تنظيم الهاكاثون تماشيًا مع رؤية سامسونج مصر التي تركز على الحفاظ على البيئة وتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم، واستكمالاً لجهود سامسونج في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تم عقد دورتين توجيهيتين في محافظتي القاهرة و سوهاج، لإمدادهم بالمعلومات اللازم توافرها في المشروعات المشاركة، ومن بينها أن تتوافق الأفكار المقدمة مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يكون المشروع قابل للتطبيق في مصر، وأن تتماشى مع نموذج “الأعمال المرن” وهي استراتيجية عمل تعتمد على التحسين المستمر في عملية التشغيل وتسعى إلى التخلص من الهدر في المنتجات، بهدف تحقيق الأهداف بطرق مستدامة.

وقدم المشروع الفائز حلًا مبتكرًا يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحويل الموارد الحالية إلى موارد ذكية صديقة للبيئة دون تغيير البنية التحتية، وقدمت سامسونج للفائزين رحلة إلى إمارة دبي لمدة 4 أيام، تضمنت زيارة لمتحف المستقبل، وجولة في المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سامسونج. حيث تم تكريم فريق المشروع من قبل “عمر صاحب”، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج للإلكترونيات مصر

وأبدى عمر صاحب، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إعجابه الشديد بالمشروع الفائز والذي يعكس مدى تطور مهارات الشباب المصريين وقدرتهم على الإبداع بشكل فعال مما يفيد البيئة و المجتمع.

وأضاف أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق بشركة سامسونج للإلكترونيات مصر، إن مستوى المشروعات المشاركة في الهاكاثون تدعو للفخر بالشباب المشاركين، حيث أنها تنم عن وعي كبير بمشكلات المجتمع والبيئة، ويتوافر بها قدر كبير من الإبداع، وهو ما يتوافق مع استراتيجية سامسونج في اكتشاف الأفكار المبتكرة ودعمها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها حتى تتحول إلى مشروعات ناجحة، وهو ما يدعم وضع مصر في مجال ريادة الأعمال، ويتيح العديد من الفرص الواعدة أمام الشباب، مشددًا على أن سامسونج ستستمر في توفير التدريب والدعم اللازم للشباب في هذا المجال، في إطار مسؤوليتها المجتمعية.

يذكر أن برنامج سامسونج للابتكار، من البرامج التدريبية المتميزة التي قدمتها الشركة في مجال الترميز والبرمجة والذكاء الاصطناعي، ونجحت من خلاله في تأهيل أكثر من 1100 طالب لسوق العمل خلال عام 2022، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 1500 طالب وطالبة منذ انطلاق البرنامج عام 2019.