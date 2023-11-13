«سامسونج مصر» تطلق حملات ترويجية مبتكرة للشباب الجامعي وتوفر خصومات حصرية

أعلنت شركة سامسونج مصر عن إطلاق حملات ترويجية موجهة للشباب في الجامعات المختلفة، للتفاعل مع عملائها من شريحة الشباب وتلبية جميع متطلباتهم. وتهدف هذه الحملات الترويجية إلى توفير فرصة للشباب الجامعي للاستفادة من تخفيضات خاصة على الهواتف المحمولة والتلفزيونات تصل إلى 15% بالإضافة إلى ذلك، ستوفر سامسونج خدمة التوصيل المجاني وفرصة للاسترجاع المجاني، مما يسهل على الشباب الحصول على أحدث التقنيات بطرق ميسرة في إطار رؤية سامسونج في تمكين الشباب وتقديم أحدث التقنيات التكنولوجية لهم.



تعليقًا على ذلك، قال مازن سمير رئيس قطاع الهواتف بشركة سامسونج للإلكترونيات إن الشركة توُلي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب، وتحرص على توفير أحدث التقنيات التي تلبي تطلعاتهم، لأننا ندرك تمامًا أهمية الوصول السهل إلى التكنولوجيا الحديثة، لذلك نقدم عروض وتخفيضات للشباب لتيسير حصولهم على التليفونات المحمولة بأحدث التقنيات، لأننا نعتبر الشباب شركاء أساسيين في تشكيل مستقبل التكنولوجيا.

يشار إلى أن سامسونج تُولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وتعتبرهم فئة مهمة وحيوية في المجتمع، لذلك تسعى سامسونج جاهدة للتفاعل مع الشباب وتلبية جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم، من خلال توفير أحدث التقنيات والمنتجات المبتكرة التي تمكنهم من الابتكار والتعبير عن أنفسهم بطرق جديدة. سواء كان ذلك من خلال هواتفها الذكية المتطورة، أو تلفزيوناتها ذات الدقة العالية، أو الأجهزة اللوحية متعددة الاستخدامات، لتوفير تجربة تكنولوجية ممتازة للشباب، كما تسعى لتمكين الشباب وتوفير الفرص لهم للتعلم والتطور في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الوعي التقني وتقديم برامج تدريبية ومبادرات تعليمية للشباب، مما يساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتطوير مهاراتهم الرقمية.



