اتصالات وتكنولوجيا

سامسونج مصر تطلق أول حملة لتسهيل تواصل ذوي الهمم مع خدمة العملاء

الخدمة تهدف لتوفير تجربة سلسة دون خطوات معقدة للصُم والبُكم
محمود جمال 2:02 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21 2:02 م, الأثنين, 20 ديسمبر 21

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أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات حملة جديدة لدعم ذوي الهمم من الصُم والبُكم، لتسهيل تواصلهم مع مراكز خدمة العملاء لديها، ضمن توجهها لتوفير كافة التيسيرات التي تضمن تجربة سلسة لكل عملائها.

انطلقت الحملة في التاسع من نوفمبر الجاري، ويمكن للعملاء استخدام الخدمة من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيق Samsung members أو تطبيق WhatsApp، على رقم 01000016580 وستقوم خدمة عملاء سامسونج بالرد عليه مباشرة، وذلك دون الحاجة للتسجيل أو أي خطوات إضافية.

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وصرح بيشوي أديب رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة سامسونج الكترونيكس مصر، أن سامسونج تهتم بتقديم خدمة مميزة لكافة عملائها، وتسعى لتقديم تجربة مميزة لهم خلال تواصلهم مع خدمة العملاء، لافتا إلى أنها تولي اهتماما خاصا لعملائها من ذوي الهمم، وتسعى دائما لتسهيل تواصلهم معها والاستماع لكافة ملاحظاتهم، والاستجابة لها.

وأشار إلى أن سامسونج كانت من أول الشركات التي تسعى إلى تقديم خدمات خاصة بذوي الهمم إيمانًا منها بحقهم الأصيل في الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر وبما يتوافق مع احتياجاتهم، وفي إطار توجه الدولة المصرية لدمجهم في المجتمع واستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساعدهم على التكيف مع ظروفهم.

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وأطلقت سامسونج العديد من الخدمات لتسهيل التواصل مع خدمة العملاء لديها منذ تفشي جائحة كورونا وما فرضته من ظروف التباعد الاجتماعي، والتوجه نحو الحصول على معظم الخدمات عن بعد، ووفرت خدمة الشراء عبر الإنترنت، مع إمكانية التوصيل مجانًا إلى باب المنزل، بالإضافة إلى خدمة جديدة لاستلام الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة من منازل العملاء مجانًا دون رسوم توصيل، للحد من حركة الأفراد وتقليل الاختلاط وضمان راحة العملاء وسلامتهم. كما قدمت سامسونج خدمة الحجز المسبق للصيانة لتفادي الوقوف في الطابور أو الانتظار في مجموعات، وإتاحة خدمة الواتساب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى خدمة الدعم المرئي المختصة بصيانة الأجهزة عن بعد عن طريق تكنولوجيا التمكن من الجهاز.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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