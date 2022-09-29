سامسونج مصر تخصص خدمة عملاء بلغة الإشارة لذوي الهمم

أعلنت سامسونج عن تخصيص خدمة خاصة لذوي الهمم، تشمل إتاحة الأولوية لهم في تقديم الدعم من خلال رقم خاص يحصلون عليه بالإضافة إلى مقاعد خاصة بهم بمراكز خدمة العملاء.

فضلًا عن توفير خدمات صديقة للبيئة مثل تقديم خدمة الإيصال الإلكتروني Eco Paper Free لتوفير استخدام الورق واستخدام عبوات صديقة للبيئة Eco Packing لتوصيل قطع الغيار لفروع الصيانة.

وقال بيشوى أديب مدير قطاع خدمة العملاء في تصريحات له، إن شركة سامسونج مصر للإلكترونيات المحدودة تسعى دايما لدعم توجه الدوله للحفاظ على البيئة ولتحقيق هدفها أن تصبح شركة متخصصة في تقديم تكنولوجيا صديقة للبيئة.

وتقدم سامسونج خدمة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية Box Eco، وهو صندوق متوفر في فروع خدمة عملاء سامسونج للمحمول، مما يمكن العملاء من وضع هواتفهم المحمولة التي لم تعد مستخدمة داخله، وفي المقابل يحصل العميل على قسائم شراء تتيح له فرصة شراء منتجات سامسونج من المتجر الإلكتروني، وهو ما يتوافق مع رؤية الشركة في ابتكار تكنولوجيا تفيد البيئة وتساهم في تعزيز تجربة المستخدمين.

وتأتي فكرة إنشاء Box Eco لدعم إمكانية إعادة تدوير الهواتف غير المستخدمة المصنوعة من مواد يمكن الاستفادة منها، وحث المستخدمين على أن يصبحوا أكثر وعياً بالقضايا البيئية، هذا الي جانب مبادرات أخري أبرزها مبادرة العلبة صديقة البيئة Eco Packaging المصنعة من مواد قابلة للتدوير، وتهدف إلى توصيل الهواتف للمستخدمين داخل عبوات متعددة الاستخدام، حيث يمكن للمستهلكين استخدامها في الأغراض المختلفة، وتعمل هذه الاستراتيجية الذكية على تقليل نسبة النفايات من خلال إطالة دورة حياة الصندوق.