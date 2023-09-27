سامسونج للهندسة تفوز بمشروع سعودى لتصميم محطة بتروكيماويات

قالت شركة سامسونج للهندسة اليوم الأربعاء، إنها فازت بمشروع التصميم الهندسي الكامل (FEED) لمحطة البتروكيمياويات الذي تبلغ تكلفته 19.5 مليون دولار في السعودية، وفقا لوكالة يونهاب.

ويشمل هذا المشروع من شركة اللجين السعودية، التصميم الهندسي الكامل لمحطة تنتج 600 ألف طن من البروبيلين سنويا بواسطة نزع الهيدروجين من البروبان، ومحطة تنتج 500 ألف طن من البولي بروبلين سنويا، والمرافق الخاصة بالمحطتين والمرافق خارج الموقع (Utilities & Offsites) في المجمع الصناعي في مدينة ينبع الصناعية بالسعودية.

وقالت سامسونج، إن قدرتها التنافسية في التصميم من خلال الخبرات في تنفيذ عدة مشاريع لنزع الهيدروجين من البروبان ولإنتاج البولي بروبلين في السعودية، تؤدي إلى فوزها بالمشروع.

وأضافت أنها تسعى لتنفيذ هذا المشروع بنجاح لتواصل الفوز بسلسلة من صفقات الهندسة والمشتريات والبناء إضافيا في السعودية.