«سامسونج» للصناعات الثقيلة تحصل على عقود سفن بقيمة 5 مليارات دولار بالربع الأول

أعلنت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة أنها أبرمت عقودا بقيمة 2.8 تريليون وون (2.5 مليار دولار) مع شركة بنمية لبناء 20 ناقلة حاويات، بحسب وكالة يونهاب.

ستسلم سامسونج سفن سعة 15 ألف حاوية فى يونيو 2025

وبموجب الاتفاق، ستسلم سامسونج للصناعات الثقيلة سفن سعة 15 ألف حاوية، مزودة بأجهزة توفير الطاقة بحلول يونيو من عام 2025، وفقا لما أفادت به الشركة في ملف تنظيمي.

وحصلت سامسونج للصناعات الثقيلة خلال العام الجاري على عقود بقيمة 5.1 مليار دولار لبناء 42 سفينة حتى الآن، لتحقق بهذا 65% من مجمل هدفها السنوي البالغ 7.8 مليارات دولار.

وبفضل الارتفاع الأخير في الطلبات، ارتفعت القيمة التراكمية لطلبات البناء التي حصلت عليها سامسونج للصناعات الثقيلة إلى 25.8 مليار دولار بحلول مارس، ارتفاعا من 22.2 مليارا قبل عام.

سامسونج: أوامر بناء ناقلات الحاويات ترتفع هذا العام بفضل التعافي في التجارة البحرية العالمية

وقالت سامسونج للصناعات الثقيلة في بيان منفصل “أوامر بناء ناقلات الحاويات وناقلات النفط ترتفع هذا العام بفضل التعافي في التجارة البحرية العالمية وارتفاع رسوم الشحن البحري”، وفقا لما أوضحته الشركة في بيان منفصل.

حصلت سامسونج على 34 طلب بناء من مجمل 66 طلبا لبناء ناقلات الحاويات سعة 12 ألف حاوية

وقالت سامسونج للصناعات الثقيلة إنها حصلت على 34 طلب بناء من مجمل 66 طلبا لبناء ناقلات الحاويات سعة 12 ألف حاوية تمت هذا العام على مستوى العالم، لتستحوذ بهذا على 52% من الحصة السوقية لهذا العام.

وفى فبراير الماضى، أعلنت سامسونج للصناعات الثقيلة اليوم أنها وقعت على عقد بقيمة 781 مليار وون (707 ملايين دولار) لبناء 5 ناقلات حاويات تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG).

وذكرت سامسونج للصناعات الثقيلة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه بموجب الاتفاق مع شركة آسيوية، سيتم تسليم ناقلات الحاويات بسعة 15,000 TEU (20 قدما) بحلول يوليو 2023. ولم تكشف شركة بناء السفن عن اسم المشتري.

سامسونج: من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في الطلبات الجديدة لناقلات الحاويات الصديقة للبيئة

وقالت سامسونج للصناعات الثقيلة، “من المتوقع أن يشهد هذا العام زيادة في الطلبات الجديدة لناقلات الحاويات الصديقة للبيئة بفضل الطلب المتزايد على استبدال السفن القديمة.”

صرحت سامسونج الشهر الماضى بأنها تهدف للفوز بطلبيات بقيمة 7.8 مليارات دولار

وصرحت سامسونج للصناعات الثقيلة الشهر الماضى بأنها تهدف للفوز بطلبيات بقيمة 7.8 مليارات دولار، ارتفاعا بنسبة 42% من عقودها لعام 2020 التي بلغت قيمتها 5.5 مليارات دولار، وكان هدفها العام الماضي هو 8.4 مليارات بيد أنها حققت 65% من قيمة طلبياتها المستهدفة بسبب جائحة كورونا.

بشار إلى أن شركات بناء السفن التابعة لإدارة هيونداي للصناعات الثقيلة قد رفعت أهدافها لطلبيات بناء السفن بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي يتوقع فيه توسع الصناعة عالميا على خلفية اللوائح البيئية المشددة.

وحددت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية هدفها السنوي لوحداتها الثلاثة بما يبلغ 14.9 مليار وون في 2021، بزيادة تقارب 50% مقارنة بالعام الماضي.

وقد بلغت عقود طلب البناء التي أبرمتها الشركة في عام 2020 ما يبلغ 10 مليارات دولار أو 116 سفينة، لتحقق 90% من هدفها المحدد بـ11 مليارا.

وتمتلك هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة، ثلاث شركات لبناء السفن وهي هيونداي للصناعات الثقيلة وهيونداي سامهو للصناعات الثقيلة وحوض هيونداي ميبو لبناء السفن.