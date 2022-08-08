«سامسونج» للإلكترونيات توقع اتفاقية نهائية مع نقابة العمال بشأن الأجور

من المقرر أن يوقع مجلس إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات ونقابة العمال على اتفاق بشأن الأجور السنوية والتي تتضمن زيادة الأجور بنسبة 9% للفترة من عام 2021 و2022 بعد تصويت العمال النقابيين مؤخرا للمصادقة عليها، بحسب وكالة يونهاب.

وتوصلت إدارة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق والهواتف الذكية في العالم، إلى اتفاق في أبريل مع ممثلي موظفيها بشأن الأجور وسياسات العمل الأخرى بما في ذلك الإجازة مدفوعة الأجر.

وتأتي الزيادة في الأجور هذه المرة أعلى من الزيادات السابقة بنسبة 7.5% وهي الأعلى في عقد من الزمان.

وتتضمن الاتفاقية النهائية حوافز أكثر قليلا للموظفين الذين يعملون في العطلات خلال عيد رأس السنة الجديدة القمرية وعيد الشكر الكوري “تشوسيوك” إضافة إلى تشكيل فريق عمل لتحسين نظام الأجور بما في ذلك نظام تقليل الرواتب لكبار الموظفين تدريجيا قبل عدة سنوات من التقاعد.

وفي بداية المحادثات للأجور، طالب موظفو سامسونج الشركة برفع أجورهم السنوية بأكثر من 15% لكن توصلت الإدارة ونقاية العمال إلى حل وسط بشأن نسبة أصغر منها بالنظر لبيئة الاقتصاد الكلي غير الموااتية.

ومن المقرر انعقاد حفل التوقيع في حرم جيهيونغ التابع للشركة على بعد 40 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية سول، وسيكون أول حدث من نوعه للشركة منذ تأسيسها.

وتعرضت سامسونج لانتقادات واسعة النطاق لمحاولتها منع الموظفين من تشكيل نقابة العمال. وتم إنشاء أول نقابة عمالية لها في عام 2018.