سامسونج للإلكترونيات تعقد شراكة جديدة مع LIFE Picture Collection

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن شراكة جديدة مع LIFE Picture Collection، لتوسيع المجموعة المفعمة بالحيوية للفنون التي تقدمها لمستخدمي تليفزيون The Frame المصنف على أنه من أجهزة تلفاز مجموعة ” Lifestyle” والحائز على العديد من الجوائز.

وقام Samsung Art Store باختيار 20 صورة من المجموعة، التي تم إتاحتها عالميًا لمستخدمي The Frame اعتبارًا من 28 يوليو الماضي، ومن خلالها سيتمكن مستخدمي Samsung Art Store من خوض التجربة التاريخية من خلال صور لفنانين مثل : بابلو وبيكاسو وصور لأماكن ذات شهرة مثل West Coast California.

وقال سيمون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق والمبيعات في أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، “نعمل دائماً على تعزيز إمكانيات تليفزيون The Frame ومعرضه الفني بشكل كبير منذ بداية إطلاقه في عام 2017 “.

وأضاف سونغ، “نبحث باستمرار عن شركاء جدد لإتاحة مجموعة أكبر من الأعمال الفنية عالية الجودة للمستخدمين، وتعد شراكتنا مع LIFE Picture Collection شراكة في غاية الأهمية حيث أنها تمنح المستخدمين تجربة فريدة وتاريخية من خلال تلك الصور التي يمكن عرضها بنقرة زر واحدة فقط حيث تتحول شاشة التلفزيون إلى معرض أو متحف عريق يعرض للمشاهد أبرز الأعمال الفنية الراقية، دون الاضطرار لزيارة أي معرض فني أو متحف “.

تهدف سامسونج من خلال شراكات مماثلة لإتاحة الفن التاريخي لجميع المستخدمين، مما يسمح بالتعبير الفريد عن الذوق والوصول إلى بعض الأعمال الفنية الأكثر شهرة في العالم، ومن خلال هذا التعاون مع LIFE Picture Collection نهدف لتقديم مجموعة جديدة من الأعمال الفنية ذات الأهمية التاريخية، إلى مكتبة كبيرة بالفعل من اللوحات والتصاميم والتصوير الفوتوغرافي في متجر Samsung Art Store ، ومن المخطط إمداد المتجر بالمزيد من الأعمال عبر أرشيف صور LIFE الشهير.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تصميم The Frame ليكون تلفزيونًا عند تشغيله ولوحة فنية عند إيقافه، وهو عبارة عن لوحة رقمية مبتكرة تعرض الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم بجودة صورة QLED.

وأعرب محمد عصمت، رئيس القطاع التجاري بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات، عن فخره بمشاركة سامسونج هذا العام فى واحد من أقدم المعارض الصناعية العالمية في ألمانيا لعرض أحدث منتجاتها – معرض إيفا الدولي IFA – والذي يختص بالإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية. كما أعلن عصمت عن أحدث عروض شركة سامسونج للإلكترونيات مصر على شاشات The Frame بتخفيضات هائلة تصل إلى 29%.. مع شاشة عرض غير اللامعة في عام 2022 The Frame، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالأعمال الفنية الجميلة مع انعكاسات الضوء المنخفضة بشكل كبير، حتى يتمكنوا من رؤية ما يظهر على الشاشة بوضوح.

وتتيح سامسونج اشتراك Samsung Art Store مجاناً لمدة شهرين مع 2022 The Frame، وبالتالي يتوفر للمستخدمين الآن عرض جزء من التاريخ في منازلهم مباشرةً.