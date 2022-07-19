«سامسونج للإلكترونيات» تطلق ملعبها الافتراضي التجريبي «Space Tycoon» على منصة «Roblox»

أطلقت سامسونج للإلكترونيات المحدودة ملعبها الافتراضي “Space Tycoon” الذي تم بناؤه داخل منصة ميتا فيرس روبلوكس “Roblox” العالمية، والتي تعد مساحة افتراضية تتيح للمستخدمين إنشاء الألعاب وممارستها، وتبادل خبراتهم باستخدام منتجات سامسونج مع الشخصيات الفضائية، والاستفادة من نصائح ووظائف التصميم من نوع محاكاة الأعمال “Tycoon”.حيث تقدم سامسونج هذه الخدمة لاستهداف عملائها من الشباب والمراهقين، لإتاحة تجربة مميزة لدخول عالم ميتافيرس، كما تهدف أيضاً إلى تمكين هذه الفئة من العملاء من تجربة منتجات سامسونج المختلفة، والتفاعل مع بعضهم البعض.

جينسو كيم : Space Tycoon يتيح للعملاء تجربة الإمكانيات غير المحدودة التي توفرها المساحات الإفتراضية

وقال جينسو كيم، نائب الرئيس التنفيذي في مركز التصميم المؤسسي التابع لشركة سامسونج للإلكترونيات: “لقد تم تصميم “Space Tycoon” ليكون ملعباً يتيح للعملاء تجربة الإمكانيات غير المحدودة التي توفرها المساحات الافتراضية وان ان الشركة رأت من خلاله أن تمنح عملاؤها من الشباب والمراهقين فرصة لتجربة منتجات سامسونج بطريقة مختلفة ، مشيرا إلى ان الشركة ستواصل عرض المحتوى الذي يمكن أن يقدم تجارب رقمية أكثر جدوى وتسلية للعملاء الحاليين و المستقبليين.

ويقع الملعب الافتراضي في محطة الفضاء ومختبر الأبحاث التابعين لسامسونج، حيث تستخدم الشخصيات أحدث منتجات الشركة، ويتكون الملعب من ثلاث مناطق لعب محددة، وهي: منطقة لشراء الموارد، ومتجر لشراء عناصر الألعاب، ومختبر لتصنيع المنتجات، ومن خلال استخدام الموارد التي تم الحصول عليها من الملعب الافتراضي يمكن للمستخدمين تصميم عدد من منتجات سامسونج، بدءاً من الهواتف الذكية وحتى الأجهزة التلفزيونية والمنزلية ، كما يمكنهم شراء عناصر الألعاب أو ترقيتها.

ويستطيع المستخدمون اكتساب مهارات إبداعية عالية من خلال البدء بمنتجات واقعية، ومنحهم الفرصة لتحويلها إلى أدوات داخل اللعبة, مثل , أن يتحول الهاتف الذكي القابل للطي جالكسي “Z Flip” إلى حقيبة أو دراجة بخارية (سكوتر)، و يمكن للمكنسة الكهربائية “Jet Bot” أن تتحول إلى لوح تزلج لتتيح للمستخدمين أن يصبحوا أكثر ابتكارًا، أو تحويل تلفزيون “سيرو لايف ستايل” إلى طائرة عمودية تتسع لشخص واحد.

ويتوافر حالياً أكثر من 20 منتجاً من منتجات سامسونج في المتجر، حيث يمكن تغيير ألوان العناصر المشتراة بشكل عشوائي حسب المستويات التي تم تحقيقها، وسيتم تحديث سلسلة جديدة من المنتجات بانتظام.

و يشار إلى أنه تم إطلاق الملعب الافتراضي , Space tycoon المتوفر باربعة عشرة لغة مختلفة في وقت واحد، بما في ذلك الكورية والإنجليزية والصينية والإسبانية, بالإضافة إلى ميزات أخرى تتيح للمستخدمين التفاعل مع بعضهم، أو مشاركة إبداعاتهم، أو حضور حفلات افتراضية حصرية في المستقبل، وستنظم سامسونج فعاليات عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني و حملة #YouMake التي تركز على جمع و تلوين منتجات الشركة .