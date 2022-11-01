

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة حملة “Let’s Bring It All Home” التي تسلط الضوء على تطبيق SmartThings الذي يساعد العملاء على بناء تجربة منزل متكاملة من خلال منتجاتها، وما تشتمل عليه من مزايا لدعمها بتقنيات “إنترنت الأشياء” والذكاء الاصطناعي، مع اقتراب مونديال 2022

ومن خلال هذه الحملة، يتم إلقاء المزيد من الضوء على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك أحدث تلفزيونات Neo QLED 8K، وهواتف جالكسي Z Fold4 و Z Flip4، وجهاز العرض المرئي Freestyle، وبذلك ستكون الفرصة متاحة أمام عشاق كرة القدم للاستمتاع بهذه المجموعة من أجهزة سامسونج، ومشاهدة المباريات في أي وقت ومن أي مكان، وفي إطار مساحة متصلة مع بعضها بالاعتماد على تطبيق SmartThings.

في هذا السياق، قال محمد العزاوي، رئيس التسويق الرقمي والعلامة التجارية في المقر الإقليمي لشركة سامسونج للإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” لقد تمكنت سامسونج للإلكترونيات على مر السنين، من تقديم مجموعة هائلة من الابتكارات التي تساعد الأشخاص في التغلب على أي عقبات قد يواجهونها، إلى جانب خلق تجارب جديدة للارتقاء بجودة حياتهم، وتركز سامسونج على تطوير منتجات مخصصة تعمل على دعم فلسفتها التي تضع عملائها في مقدمة اهتماماتها، مع تأكيدها في الوقت ذاته على تمكين الأفراد من استخدام التقنيات .

وتمثل هذه الحملة شهادة تأكيد على الشركة الذي يركز على راحة العملاء وإسعادهم، وتعد أيضا بادرة تقدير لعشاق كرة القدم الذين سيستفيدون من مجموعة واسعة من الخيارات لمشاهدة المباريات على منظومة أجهزتنا المتصلة لتعزيز تجربتهم، بما في ذلك الفيديو الرقمي على هواتف جالكسي ZFold4 و Z Flip4، والاستمتاع بتجربة على شاشات تلفزيون Neo QLED 8K، ومتابعة آخر التحديثات المتطابقة على ساعة جالكسي Watch5″.

كما توفر تقنية 8K التي يستخدمها جهاز Neo QLED صورة محسّنة بجودة غير مسبوقة، ويأتي كل ذلك مع تصميم أنيق ومحسّن خالٍ من الأسلاك والكابلات التي تشتت الانتباه عن المباريات والأحداث الرياضية، كما يتميز جهاز 2022 Neo QLED من سامسونج باستحداث النسق المريح للعينين Eye Comfort الذي يقوم تلقائياً بضبط سطوع الشاشة ودرجة لونها بناءً على مستشعر الإضاءة المدمج، ليضفي المزيد من الحيوية أثناء مشاهدة المباريات.