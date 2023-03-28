سامسونج للإلكترونيات تسجل أكبر زيادة في عدد الموظفين العام الماضي

أظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن شركة سامسونج للإلكترونيات سجلت أكبر عدد زيادة في الموظفين العام الماضي، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة جوب كوريا للتوظيف إن إجمالي عدد الموظفين في أكبر 24 شركة كورية من حيث القيمة السوقية باستثناء 6 شركات قابضة من بين أكبر 30 شركة، بلغ 434,830 موظفا في العام الماضي بزيادة 4% من 418,258 موظفا في عام 2021.

وارتفع عدد الموظفين الذكور بمقدار 10,552 أو 3.1% بينما زاد عدد الموظفات الإناث بمقدار 6,020 أو 7.7%.

وبلغ عدد الموظفين في شركة سامسونج للإلكترونيات 121,404 موظفا في العام الماضي بزيادة قدرها 7,919 أو 7.0% من 113,485 موظفا في عام 2021، وبهذا سجلت سامسونج للإلكترونيات أكبر زيادة عدد.

وارتفع عدد الموظفين في شركة إس كيه هاينكس للرقائق بمقدار 1,809 من 30,135 إلى 31,944 خلال الفترة المذكورة، كما زاد العدد في شركة إل جي لحلول الطاقة بمقدار 1,516 من 9,564 إلى 11,080.

ومن حيث نسبة زيادة الموظفين، احتل بنك كاكاو المرتبة الأولى حيث سجل زيادة قدرها 35.6% في عدد الموظفين ليرتفع من 1,022 في عام 2021 إلى 1,386 في عام 2022.

وجاءت شركة إل جي لحلول الطاقة وشركة بوسكو للكيمياء وشركة سامسونج للتكنولوجيا الحيوية في المراكز الأوائل من حيث نسبة الزيادة، حيث ارتفع عدد الموظفين في إل جي لحلول الطاقة وبوسكو للكيمياء وسامسونج للتكنولوجيا الحيوية بنسب 15.9% و15.7% و14.5% على التوالي.