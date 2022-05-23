سامسونج للإلكترونيات تحصد 71 جائزة من iF Design لعام 2022

تمكنت سامسونج للإلكترونيات من حصد 71 جائزة، بما في ذلك ثلاث جوائز ذهبية، في المنتدى الدولي 2022 من جوائز التصميم (iF)، الحدث الألماني الدولي الشهير الذي يركز على إبداعات التصميم.

ونالت سامسونج هذه الجوائز على منتجاتها في جميع الفئات بدءاً من واجهة المنتج وحتى تصميم تجربة المستخدم، بما في ذلك الأجهزة التلفزيونية والمنزلية والهواتف الذكية.

وحصدت الشركة جوائز ذهبية عن جهاز العرض المحمول “The Freestyle”، والهاتف الذكي جالكسي Z Flip 3، والمكنسة الكهربائية اللاسلكية Bespoke Slim. لتحصل سامسونج هذا العام على أكبر عدد من الجوائز من بين 11 ألف مشاركة تم تقديمها خلال هذا الحدث من 57 دولة.

وتأسست هذه الجوائز في عام 1953 باسم Die Gute Industrie Form e.V، ويتم إجراء تقييمات شاملة لمدى تميز المنتجات وتأثيرها، فضلاً عن عوامل أخرى، وذلك ضمن تسع فئات، وهي: المنتج والتعبئة والاتصال والمفهوم الاحترافي والبنية الداخلية والبنية العامة وتصميم الخدمات وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم.

وقال جينسو كيم، نائب الرئيس التنفيذي في مركز التصميم المؤسسي التابع لسامسونج للإلكترونيات: “ينبغي للتصميم أن يربط بين القيم المتغيرة والتقنيات المبتكرة. لذا فإننا ملتزمون بتقديم تجربة مفيدة قادرة على تلبية المتطلبات المختلفة للعملاء، وعلى نحو يسهم في تحسين جودة حياتنا”.وفازت ثلاثة منتجات بالجائزة الذهبية تقديراً للتصاميم التي تقدم تجارب مخصصة لأنماط الحياة المختلفة.

وكان جهاز “The Freestyle” المحمول أحد هذه المنتجات، حيث يمكنه عرض صور يصل قطرها إلى 254 سنتيمتراً، وذلك تبعاً لبيئة الاستخدام، سواء كانت على الحائط أو السقف أو على الأرض، مع إمكانية تدويرها بزاوية 180 درجة. وبفضل وزنه الخفيف وتصميمه البسيط، فإن هذا الجهاز يتيح للمستخدم حمله بيد واحده، واستخدامه بسهولة في الداخل والخارج بما في ذلك مواقع التخييم.

ويمكن الاستفادة منه أيضاً كمكبر صوت وربطه بتقنية بلوتوث أو كمصباح يبعث الضوء بألوان مختلفة تبعاً لنمط حياة المستخدم.ونال هاتف جالكسي Z Flip 3 أيضًا التكريم لتصميمه المتميز والمدمج، وما يشتمل عليه من خصائص متميزة وتجارب حصرية قابلة للطي، ما يوفر تجربة هاتف ذكي تناسب الاستخدامات الشخصية. وبفضل عامل الشكل الفريد للجهاز ذاته، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة الهاتف الذكي الكاملة عند فتحه أو طيه.

ولا يقتصر الأمر على تحسين التصميم من خلال توفير شاشة غطاء كبيرة، ولكنه يزيد أيضاً من قابلية الاستخدام من خلال عرض الإشعارات والتقاط الصور بشكل سريع حتى عند طيه.

كما فازت المكنسة الكهربائية The Bespoke Slim بالجائزة الذهبية لتصميمها البسيط الذي ينسجم جيداً مع مختلف مساحات المعيشة المحيطة.

وتم تطبيق مفهوم “التصميم حسب الطلب” أو “Bespoke”، لتوفير منتجات مخصصة تناسب أنماط الحياة والأذواق، بهدف تحسين التجربة طوال عملية التنظيف، بدءاً من تخزين المكنسة وحتى عملية تفريغ الغبار.وبالإضافة إلى الجوائز الذهبية الثلاث، فاز جهاز التلفزيون Neo QLED 8K، وثلاجة الباب الفرنسي المصممة حسب الطلب، وسماعات جالكسي Buds2، بجوائز في فئة المنتجات. وحظيت واجهة4 One UI الجديدة لهواتف جالكسي الذكية بالتقدير لدورها في تمكين المستخدمين ومساعدتهم على تخصيص أجهزتهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى مبادرة Galaxy Upcycling التي تتيح للمستخدمين بناء منازل ذكية عن طريق إعادة تدوير هواتف جالكسي غير المستخدمة وتحويلها أجهزة منزلية لإنترنت الأشياء، تقديراً لتميز هذا التصميم.