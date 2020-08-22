سامسونج للإلكترونيات تحافظ على صدارتها لبيع أجهزة التلفزيون بالعالم

أظهرت بيانات أن شركة سامسونج للإلكترونيات لا تزال تتصدر صادرات أجهزة التلفاز في الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي تراجعت فيه منافستها “إل جي للإلكترونيات” إلى المركز الرابع من حيث الصادرات العالمية من أجهزة التلفار، بحسب وكالة يونهاب.

وصدرت سامسونج للإلكترونيات ما يبلغ من 8.5 مليون جهاز تلفاز في الفترة من أبريل إلى يونيو، بتراجع قدره 6% مقارنة بعام سابق، بيد أنها حافظت على موقعها في الصدارة، وفقا لمتعقب الصناعة “Display Supply Chain Consultants” أو “دي إس سي سي” نقلا عن تقرير شهري لـ”DiScien”.

أما شركة “إل جي” فقد تراجعت من المركز الثاني إلى الرابع بعد تراجع صادراتها بنسبة 25% على أساس سنوي إلى 4.4 مليون وحدة في الربع الثاني، وفقا للتقرير.

“تصارع إل جي للحفاظ على موقعها في السوق في الوقت الذي تحاول فيه تكثيف مبيعات أجهزة التلفاز من فئة “أو إل أي دي” دون تقليل الأسعار، كما واجهت فجوة كبيرة في أسعار التلفازات من فئتي “إل سي دي” و”أو إل أي دي”، وفقا لـ”دي إس سي سي”.

وجاءت الشركتان الصينيتان “تي سي إل” و”هايسنس” في المركزين الثاني والثالث، على التوالي، حيث ارتفعت صادرات شركة “تي سي إل” بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 5.6 مليون وحدة، في حين شهدت صادرات “هايسنس” زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 4.7 مليون وحدة في الربع الثاني، وفقا للتقرير.

وتراجعت الصادرات العالمية للتلفازات لـ 15 شركة رئيسية في المجال بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 38 مليون وحدة في الفترة من أبريل إلى يونيو، وفقا للتقرير.

وارتفعت الصادرات بحدة إلى أمريكا الشمالية بنسبة 39% على أساس سنوي إلى 9.5 مليون وحدة، وإلى الصين بنسبة 5% إلى 11 مليون وحدة، بيد أن الصادرات لغير هذه المناطق تراجعت بحدة، وفقا للتقرير.

حافظت سامسونج على موقعها المتقدم في سوق الهواتف الذكية بالربع الأول

يشار إلى أن سامسونج للإلكترونيات حافظت على موقعها المتقدم في سوق الهواتف الذكية العالمية فى الربع الأول من عام 2020، على الرغم من أنها باعت وحدات أقل من الهواتف الذكية في الوقت الذي أدى فيه تفشى وباء كورونا إلى تراجع المبيعات على مستوى العالم.

وباعت سامسونج 58.3 مليون وحدة من الهواتف الذكية في الفترة من يناير إلى مارس، لتستحوذ بهذا على 21.2% من السوق العالمية، وفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة “ستراجيدي أناليستكس”.

ويمثل هذا الرقم تراجعا بنسبة 19% مقارنة بـ71.8 مليون وحدة بيعت العام السابق، وفقا لنفس المصدر.

ووصل إجمالى مبيعات سوق الهواتف الذكية العالمية إلى 274 مليون وحدة في الربع الأول من العام، بانخفاض بنسبة 17% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء الضعيف وسط تفشي وباء كورونا المستجد، الذي أصاب 3.2 مليون شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم.

وانخفض الطلب على الهواتف الذكية بشدة في الربع الأول، في الوقت الذي أغلق فيه الخوف من الوباء الاقتصادات العالمية الرئيسية مثل الصين، ودفع المشترين إلى تعليق خططهم للشراء، وفقا لما أفادت به “ستراجيدي أناليستكس” في بيانها.

وعلى الرغم من خط الإنتاج القوي الذي يشمل الهواتف من فئة إيه وإس والنوت، لم تتمكن شركة سامسونج من تجنب التأثر بضعف الطلب على الهواتف الذكية بسبب الوباء، وفقا للمصدر.