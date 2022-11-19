«سامسونج سي آند تي» تسعى للفوز بمشروع «مجتمع نيوم بيتا» في السعودية

قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل فى كوريا إن شركة سامسونج سي آند تي وقعت مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) على مذكرة تفاهم متعلقة بالبناء القائم على الوحدات.

وبحسب وكالة يونهاب، بموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون سامسونج سي آند تي في تطبيق تكنولوجيا البناء بالوحدات في السعودية وبناء سلسلة التوريد ذات الصلة. كما ستتعاون في تطبيق تكنولوجيا البناء بالوحدات في المشاريع الضخمة الأخرى مثل مشروع مدينة القدية الترفيهية.

وتسعى سامسونج سي آند تي لاستغلال مذكرة التفاهم هذه كفرصة للفوز بمشروع “مجتمع نيوم بيتا” الذي يهدف إلى إنشاء 10 آلاف سكن للموظفين في مدينة “نيوم”. ووفقا لمصادر، من المتوقع تطبيق تكنولوجيا البناء بالوحدات لبناء المنازل في “ذا لاين” في مدينة “نيوم” بعد اختبارها في مشروع “مجتمع نيوم بيتا”.

وتهدف سامسونج سي آند تي إلى التوقيع مع جانب مشروع مدينة “نيوم” على عقد للتصميم والبناء لمشروع “مجتمع نيوم بيتا” في غضون هذا العام.

ومن المتوقع بدء أعمال البناء الأولى لبناء المباني القائمة على الوحدات في “ذا لاين” مطلع العام المقبل. وتبلغ تكلفة البناء الأولية 10 مليارات دولار.

وإذا تم الفوز بمشروع “مجتمع نيوم بيتا”، فستكون فرص الفوز بعقد لمشروع “ذا لاين” أعلى.

وتشارك سامسونج سي آند تي وغيرها من الشركات الكورية الجنوبية في خطوة التأهل المسبق.

شركات كورية أخرى تستثمر فى السعودية

ووقعت شركات كورية أخرى مع المملكة العربية السعودية على مذكرات تفاهم في إطار جهودها للفوز بعقود لمشروع مدينة “نيوم” الذي تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليار دولار.

وقد وقعت شركة هيونداي روتيم مع وزارة الاستثمار السعودية على مذكرة تفاهم لأعمال السكك الحديدية. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركة في التطوير المشترك لقاطرة الهيدروجين من الجيل التالي وتحديث قواعد صيانة عربات السكك الحديدية القديمة السعودية وصيانة عربات السكك الحديدية وإنشاء مصنع محلي لتصنيع عربات السكك الحديدية في السعودية.

وتسعى هيونداي روتيم للفوز بعقد لإنتاج عربات السكك الحديدية التي تستطيع تغطية مدينة “ذا لاين” البالغ طولها 170 كيلومترا في مدة 20 دقيقة فقط.

ووقعت شركة شركة دايو للهندسة والإنشاءات مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات مع شركة الفنار السعودية، واتفقت معها على الاكتشاف المشترك لمشاريع النفط والغاز في السعودية.

ووقعت شركة دوسان للطاقة على اتفاقية مع الفنار أيضا لتعزيز التعاون في مجال البناء.

وتخطط وزارة الأراضي لعقد الندوة الكورية – السعودية للتعاون في مجال الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هذا الشهر.