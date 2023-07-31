سامسونج سي آند تي تحافظ على المركز الأول فى قدرات البناء

وقع الاختيار على شركة سامسونج سي آند تي كأفضل شركة بناء كورية لعشرة أعوام متتالية من حيث قدرات البناء، وفقا لوكالة يونهاب.

احتلت سامسونج سي آند تي وهي شركة إنشاءات تابعة لمجموعة سامسونج، المرتبة الأولى من بين 77,675 شركة بناء محلية تم تقييمها، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل فى كوريا الجنوبية.

تم تقييم قدرات سامسونج سي آند تي بـ20.73 تريليون وون (16.3 مليار دولار)، لتتخطى بسهولة هيونداي للهندسة والبناء التي حصلت على المركز الثاني بقدرات إنشائية بقيمة بـ14.98 تريليون وون.

تم تقييم القدرات الإنشائية للشركات بناء على مشاريع البناء الفعلية التي أمنتها كل شركة خلال الثلاث سنوات الماضية، والقيمة التقديرية لتقنياتها واستقرارها المالي.

احتلت شركة دايو للهندسة والانشاءات المركز الثالث بقدرات إنشائية تقدر بـ 9.77 تريليونات وون، مقارنة بالمركز السادس قبل عام. وجاء في المركز التالي ذراع البناء التابعة لمجموعة هيونداي موتر، هيونداي للهندسة بقدرات 9.74 تريليونات وون، وتلتها جي إس للهندسة والبناء بـ9.59 تريليونات وون.

تم تصميم التصنيف السنوي لمساعدة أصحاب طلبات البناء الجديدة على اتخاذ قرار حول شركات البناء الأكثر ملائمة.

كما يستخدم لتحديد الشركات المؤهلة لطلبات بناء من قبل مكتب الاقتناء الحكومي، وفي الوقت نفسه تُمنع الشركات صاحبة التقييمات الأعلى من تقديم العطاءات للمشاريع الحكومية التي تعتبر صغيرة جدًا بالنسبة لهم.