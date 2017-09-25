سامسونج توقف استيراد الهواتف غير الذكية‎

محمود جمال قالت شركة سامسونج إليكترونيس مصر، إنها أوقفت استيراد أجهزة المحمول التقليدية منذ ثلاثة شهور وذلك فى إطار استراتيجيتها فى السنوات المقبلة واتجاه السوق نحو الهواتف الذكية.وأضاف شريف بركات نائب رئيس سامسونج على هامش الملتقى للشركة أنها مازالت تتصدر السوق المصرية من حيث حجم مبيعات ا

محمود جمال

قالت شركة سامسونج إليكترونيس مصر، إنها أوقفت استيراد أجهزة المحمول التقليدية منذ ثلاثة شهور وذلك فى إطار استراتيجيتها فى السنوات المقبلة واتجاه السوق نحو الهواتف الذكية.

وأضاف شريف بركات نائب رئيس سامسونج على هامش الملتقى للشركة أنها مازالت تتصدر السوق المصرية من حيث حجم مبيعات الأجهزة الذكية بنسبة 43%، مشيرا إلى أن المحافظة على حصتها وسط المنافسة الشديدة أمر جيد للغاية.

وذكر أن حجم الأجهزة التى تعمل عبر الجيل الرابع فى مصر تصل إلى 30%، متوقعا أن تشهد مبيعات الهواتف انخفاضا بعض الشىء فى السوق.

وكشف أن الشركة تصدر من خلال مصنعها فى بنى سويف 80% من إنتاجها للخارج، مشيرا إلى أنها أيضا تتصدر السوق المصرية من حيث مبيعات الشاشات بعدما اجتازت أزمة تحرير سعر الصرف.