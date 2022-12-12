«سامسونج» توقع شراكة مع منصة «TOD» الرقمية للمحتوى

أعلنت سامسونج للإلكترونيات، المتخصصة في صناعة أجهزة التلفزيون، عن عقد شراكة مع TOD، لتقديم وبث المحتوى، وتهدف الشراكة إلى منح المشاهدين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد الترفيهية والرياضية الحصرية والمباشرة وعند الطلب، بالشراكة مع “بي إن سبورت”.

وتقدم سامسونج باقة من العروض الهائلة إلى مستخدميها عند شراء شاشة جديدة، حيث يمكنهم الحصول على اشتراك لمدة تصل إلى 12 شهرا على منصة TOD لمشاهدة كبرى البطولات الرياضية من خلال باقة البطولة، بالتزامن مع إنطلاق أكبر حدث كروي في العالم، بالإضافة إلى عروض أخرى على شاشات التلفزيون.

ولضمان تجربة لعشاق الرياضة، تستضيف هذه المنصة برامج شبكة “بي إن سبورت” الرياضية، بما في ذلك الوصول إلى اشتراك الدفع مقابل المشاهدة لبعض الأحداث الرياضية المهمة.

وسيستفيد الجمهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً من وجود ما يزيد على 30 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي المتميز، بما في ذلك أحدث أفلام هوليوود، ومجموعة واسعة من المحتوى العربي والتركي والعالمي و الإنتاجات الخاصة بالمنصة ذاتها والمحتوى الخاص بالأطفال.

وفى ذلك الإطار، قال محمد عصمت، رئيس قطاع التلفزيون بشركة سامسونج مصر للإلكترونيات: “يسعدنا الشراكة مع منصة البث الترفيهي “TOD” التي سيساعدنا عروضها ومحتواها المتميزين للغاية على تقديم تجربة مشاهدة فائقة لعملائنا و بالأخص مع سلسلة Neo QLED 8K، ذلك فى إطار رؤيتنا لمعالجة العرض المرئي بشكل شامل بصفتنا الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع أجهزة التلفزيون على مدى 16 عاماً متتالية، وبالاعتماد على سجلنا العالمي القوي في هذه الصناعة”.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشئون التسويق والمبيعات في منصة “TOD”: “تعتبر الرياضة والترفيه من المحركات القوية للمجتمعات والصناعات، إلى جانب أهميتهما للاحتفاء بالتنوع والصداقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودورهما في توحيد شعوبها.

إننا نعرب عن سعادتنا إزاء هذه الشراكة مع سامسونج، لأنها تسهم في توفير منصتنا على الشاشات الكبيرة، و تساعدنا على الوصول إلى منازل مستخدمينا في جميع أنحاء المنطقة”.

وأضاف: “مع وجود مجموعة قنوات “بي إن” المتميزة، يمكن للمستهلكين الآن اختيار مشاهدة المحتوي الحصري لمنصتنا على تلفزيونات سامسونج، لنقدم لهم الأفضل في عالم الرياضة والترفيه على منصة واحدة. لقد تم بناء منصتنا وفق احتياجات عملائنا، كما أنها تعتمد على أحدث التقنيات لتوفير تجربة متكاملة وشخصية تعزز المشاهدة الحية، وتصفح المحتوى وإمكانية الوصول إليه.

وإلى جانب بث مباريات كأس العالم لكرة القدم، سيشعر عشاق الرياضة والترفيه في جميع أنحاء المنطقة بالسعادة مع مجموعتنا المتميزة من العروض التركية والعربية وعروض هوليوود، إضافة إلى مجموعتنا الرائعة من المحتوى الرياضي الحصري من شبكة “بي إن سبورت” الرياضية”.

كما تقدم منصة “TOD” للمشاهدين ثلاث باقات مخصصة، وهي: “الترفيه” و “الرياضة” و “الشاملة” للاختيار من بينها. ويتم تقديم المحتوى الرياضي عن طريق البث بنسق (4K/UHD) و تكنولوجيا “Dolby Audio”، ما يضمن توفير عروض مرئية تمتاز بالحيوية، إلى جانب الاستماع إلى أصوات غنية تمتاز بالوضوح والقوة.

وتأتي هذه المنصة معززة بإمكانية توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة، كما تدعم الهواتف الذكية والشاشات الكبيرة، لإتاحة المجال أمام المستخدمين للاستمتاع بالمحتوى في أي وقت ومن أي مكان.