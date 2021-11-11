سيــارات

«سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف المحمول بمدن القناة خلال أغسطس

«أوبو» في المركز الثاني بحصة سوقية 23%
أحمد عوض 10:05 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21 10:05 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على مبيعات هواتف المحمول في مدن القناة بعدما استحوذت على حصة سوقية 33%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 73 ألف جهاز، خلال شهر أغسطس الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23% من إجمالى المبيعات.

اقرأ أيضا  «سامسونج» تستحوذ على 31% من مبيعات هواتف المحمول بالقاهرة (جراف)

حصدت «ريدمي» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 15%، تبعتها «إنفنينيكس» فى المركز الرابع بحصة بلغت 9%.

وتمركزت «ريلمي» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 6%.

وحلت «آبل» و«فيفو» و«POCO» فى المرتبة السادسة والسابعة والثامنة – على التوالى- مسجلة حصة سوقية 3%- لكل منهم-، خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا  «القاهرة» تستحوذ على 38% من مبيعات هواتف المحمول خلال أغسطس (جراف)

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أغسطس الماضى.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر سجلت– نموًا – بنسبة 9% لتصل إلى مليون و427 ألف جهاز خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنحو مليون و314 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

اقرأ أيضا  لأول مرة.. «سوزكي» تتصدر تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر خلال أكتوبر (جراف)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«المعارض» ترفـع شعار بيع السيارة حال توافرها فقط

شريف عيسى 6:09 ص, الخميس, 11 نوفمبر 21

أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» يتراجع على «إم جي ZS» إلى 22 ألف جنيه

أحمد عوض 7:53 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

تراجع «الأوفر برايس» على «شيري أريزو 5».. تعرف على الأسعار

أحمد عوض 7:46 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

نقص المعروض يرفع «الأوفر برايس» على سيارات «هيونداي أكسنت RB» إلى 40 ألف جنيه

أحمد عوض 7:46 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

الركود يدفع موزعي «تويوتا» لتخفيض «الأوفر برايس» على «كورولا»

أحمد عوض 7:11 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

سعر ومواصفات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2022

أحمد عوض 1:06 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21