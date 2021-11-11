«سامسونج» تهيمن على مبيعات هواتف المحمول بمدن القناة خلال أغسطس

هيمنت العلامة الكورية «سامسونج» على مبيعات هواتف المحمول في مدن القناة بعدما استحوذت على حصة سوقية 33%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 73 ألف جهاز، خلال شهر أغسطس الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 23% من إجمالى المبيعات.

حصدت «ريدمي» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 15%، تبعتها «إنفنينيكس» فى المركز الرابع بحصة بلغت 9%.

وتمركزت «ريلمي» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 6%.

وحلت «آبل» و«فيفو» و«POCO» فى المرتبة السادسة والسابعة والثامنة – على التوالى- مسجلة حصة سوقية 3%- لكل منهم-، خلال تلك الفترة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر أغسطس الماضى.

يذكر أن مبيعات هواتف المحمول فى مصر سجلت– نموًا – بنسبة 9% لتصل إلى مليون و427 ألف جهاز خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنحو مليون و314 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.