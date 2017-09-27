سامسونج تنفذ توسعات جديدة فى مصنعها ببنى سويف

المال ـ خاص:تعتزم شركة «سامسونج مصر» للإلكترونيات إجراء توسعات جديدة على مصنعها فى مدينة بنى سويف خلال أكتوبر المقبل.وقال شريف بركات ، نائب رئيس الشركة ، إن المصنع جاء خلال العام الماضى ضمن أفضل 5 مصانع عالميا ويقوم بتصدير منتجاته إلى 36 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ويعم

المال ـ خاص:

تعتزم شركة «سامسونج مصر» للإلكترونيات إجراء توسعات جديدة على مصنعها فى مدينة بنى سويف خلال أكتوبر المقبل.

وقال شريف بركات ، نائب رئيس الشركة ، إن المصنع جاء خلال العام الماضى ضمن أفضل 5 مصانع عالميا ويقوم بتصدير منتجاته إلى 36 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ويعمل به 1500شخص، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تلك التوسعات خلال أسبوعين.

جاء ذلك على هامش الملتقى السنوى الذى نظمته الشركة خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجارى فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح «بركات» أن تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الجديد خفض المسافة من بنى سويف لميناء العين السخنة لتصدير البضائع إلى 90 دقيقة تقريبا ، مضيفا أن الشركة لاتزال تدرس إنتاج منتجات جديدة بمصنع فى بنى سويف، ومنها المحمول وتمت مناقشة دراسات الجدوى الاقتصادية مع الجهات الحكومية مثل وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية، وحصلنا على إجابات واضحة للاستفسارات.

يشار إلى أن «سامسونج» افتتحت المصنع فى مايو 2016 فى منطقة كوم أبو راضى بمدينة بنى سويف باستثمارات 270 مليون دولار، ويقوم المصنع بتصدير 80 إلى 85 % من منتجاتها للخارج ما يعادل 2.8 مليون جهاز تليفزيون ذكى سنويا إلى 36 دولة أفريقية والشرق الأوسط، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 6 ملايين جهاز.

وتمتلك 14 مصنعاً لإنتاج التليفزيونات حوال العالم، منها 5 تقوم بإنتاج الشاشات بما فيها مصنع الشركة فى بنى سويف

على صعيد آخر ، كشف عن استهداف الشركة زيادة حصتها من سوق الهواتف الذكية محليا إلى %50 قبل نهاية العام الحالى لاسيما بعد إطلاق أحدث أجهزتها 6 أكتوبر المقبل، وهو «note 8» مقارنة بـ 43 % من مبيعات أجهزة «السمارت فون» ما يمثل ضعف حصة أقرب منافسيها.

وأكد أن سعر الهاتف الجديد يدور بين 17500 و18 ألف جنيه ، لافتا إلى «سامسونج» قررت منذ 3 شهور وقف استيراد شحنات الهواتف غير الذكية « featured phones» من الشركة الأم إلى السوق المحلية، بسبب ضعف نسبة الإقبال عليها ومواكبة التطورات التكنولوجية عالميا ، وتأخرت مصر كثيرا فى منع تداولها و نفذتها أسواق أوروبا وأمريكا والشرق الأقصى باستثناء الهند.

وأضاف أن إحصائيات مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk» تشير إلى استحواذ الهواتف الذكية على %75 من إجمالى مبيعات المحمول بمصر مقارنة بـ 25 % للهواتف التقليدية ( غير الذكية ) ، كما تبلغ نسبة المستخدمين الذين يقبلون على شراء أجهزة الهواتف أعلى من 600 دولار 7 %.

وأكد تراجع مبيعات سوق المحمول خلال النصف الأول من العام الحالى محسوبة بالعملة الأمريكية بنسبة 25 % مقارنة بنفس الفترة من 2016 إلا أن السوق شهدت تعافى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر بعد امتصاص الآثار الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف زيادة معدلات التضخم وإطلاق برامج جديدة للسداد منها نظام التقسيط بدون فوائد لمدة عامين بالشراكة مع كبار موزعيها مثل «بى تك» و«دلتا» للتجارة والتوزيع بعد نجاح تجربتها مع هاتفى «جالاكسى إس 8» ، و«إس 8 بلس».

وأضاف : تحملت الشركة الزيادات الأخيرة فى أسعار الفائدة بدلا من العملاء بعد قرار «المركزى» تحريكها مرتين خلال الربع الأول من 2017 ، مستبعدا تأثير سعر الدولار الجمركى على مبيعات الهواتف، نظرا لأنها معفاة تماما من الرسوم الجمركية ولكنها تخضع إلى %14 ضريبة قيمة مضافة.

وتابع أن نسبة الهواتف التى تدعم خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات «4G» تبلغ %30 ، معتبرا أن استقرار سعر صرف الدولار ساهم فى تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد منذ بداية العام الحالى، و يعتبر عامل إستراتيجى فى تحديد السياسة البيعية للشركات.

وقال إن «سامسونج» من أوائل الشركات التى طرحت أجهزة تدعم تكنولوجيا «4G» إذ طرحت جهاز«grand prime plus» منذ عام تقريبا بألفى جنيه، ولدى الشركة عروض مع شركات المحمول الثلاث بدأت من العام الماضى، تتضمن قسائم شراء مجانية أو تقسيط السعر، أو منح إكسسوار مجانى.

وألمح إلى احتلال الشركة المركز الأول فى مبيعات التليفزيونات الذكية منذ مارس 2016 بحصة سوقية %35، مضيفا أن «سامسونج» قررت تصنيع الأجهزة المنزلية بمصر منذ عام تقريبا وبدأتها بالتكييفات بالتعاون مع شركة «راية» و تخضع الثلاجات والغسالات المستوردة حسب أحجامها إلى رسوم جمركية %60.

وتابع :«قامت الشركة أيضا خلال 2017 لأول مرة بإنتاج شاشات التليفزيون 75 بوصة مزودة بتكنولوجيا»QLED«فى مصنعها ببنى سويف بسعر يتراوح بين 65 و70 ألف جنيه ولقت استسحانا لدى شريحة كبيرة من المستخدمين، ويتم تصديره للأسواق الأخرى».

وطرحت مجموعة من الإصدارات الجديدة للهواتف الذكية منها «سلسلة A» بأسعار أقل عن «هواتف S»، وشهدت مبيعاتها نموا خلال النصف الأول من 2017 بنسبة 200 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وأطلقت جهازى «j5 pro» و«j7 pro» بأسعار تبدأ من 2500 وحتى 5 آلاف جنيه، وارتفعت مبيعات أجهزة «سامسونج جالاكسى S8» بنسبة %20 مقارنة بـ «S7»، منوها بإتاحة الشركة حق استبدال جهاز«NOTE 5» القديم بـنظيره «نوت 8» وتتعامل مع 4 موزعين حصريين هم : «MTI»، «وسكاى» ، و«قنوات» ، و«I2».

فى سياق متصل ، أشار «بركات» إلى انخفاض معدلات شراء أجهزة الحاسبات اللوحية عالميا، خاصة مع توافر هواتف بأحجام شاشات مختلفة أبرزها 6.3 بوصة، ويعد «جالاكسى تاب s3»هو آخر «تابلت» طرحته الشركة.

وكشف عن إطلاق الشركة مجموعة من المبادرات التى تستهدف تطوير المدارس إلكترونيا، من خلال بناء معامل تكنولوجية مجهزة داخل 50 مدرسة بنهاية العام الجارى فى عدة مدن، منها الجيزة وسوهاج وبنى سويف والتى تستحوذ على أغلبيتها.

وأوضح أن تفعيل تكنولوجيا «4G» تأخر فى مصر، ولكنه سينعكس بالإيجاب على زيادة سرعة تصفح الإنترنت ، وتعزيز التحول إلى تكنولوجيا «إنترنت الأشياء» من خلال ربط الأجهزة الإلكترونية بعضها البعض، إلى جانب فتح الباب أمام رواد الأعمال لتطوير تطبيقات وجلب ثلاجات ذكية «SMART HUB»، وغسالات.

ولفت إلى أن الشركة قامت بتوسيع شبكة منافذ خدمة العملاء لتصل إلى 80 مركزاً على مستوى الجمهورية، من بينها أول مركز متميز لخدمة العملاء فى القاهرة والإسكندرية، وآخر لتقديم خدمة متنقلة ، إلى جانب افتتاح أول مركز لخدمة كبار العملاء ضد الاستخدامات غير الملائمة للأجهزة خلال 6 أشهر من تاريخ الشراء، و مستودع كبير لقطع الغيار يُعد ثانى أكبر مستودعات الشركة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن «سامسونج» تمتلك 50 متجراً يحمل علامتها التجارية فى مصر، بالإضافة إلى 40 وكيلاً.

وعلى صعيد تحويل أرباح الشركة للخارج قال «بركات»: أصبح أمرا سهلا لاسيما بعد تعويم الجنيه ، وهدوء الأوضاع الاقتصادية ، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت قيام الشركة بتحويل جزء من صافى أرباجها للمجموعة الأم ، وإعادة استثمار الجزء المتبقى فى السوق المحلية.

يذكر أن «سامسونج» تمكنت خلال الربع الثانى من 2017 من تحقيق مبيعات بـ 52.14 مليار دولار، و أرباح بقيمة 12.2 مليار دولار.