سامسونج تنظم حدثا للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي اليوم

من المقرر أن تكشف شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث هواتفها القابلة للطي “جالاكسي زد فليب 5″ و”جالاكسي زد فولد 5” خلال حدث تقيمه اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة يونهاب.

لم تكن مواصفات الهواتف متاحة رسميا ولكن هناك عددا من التوقعات حول تصميم ووظائف الهواتف الجديدة.

بالنسبة لسلسلة هواتف “زد فليب” التي تطوي مثل الصدفة، فمن المتوقع أن يتضاعف حجم شاشة غطاء أحدث طرازاتها “زد فليب 5” من 1.9 بوصة إلى 3.4 بوصة، مما يمكن المستخدمين من التحقق من الرسائل وإرسالها وغيرهما من الوظائف المختلفة مع طي الهاتف.

ومن المتوقع أن يأتي “زد فليب 5” مع مفصلة جديدة على شكل قطرة الماء، مما يسمح للجهاز بالطي بصورة أكثر تسطحا بالمقارنة مع الطرازات السابقة.

كما يتوقع أن يأتي “زد فليب 5” مع معالج الجيل الثاني من كوالكوم سناب دراجون 8، ووظائف مقاومة للماء والغبار. ومن المتوقع أيضأ أن ينخفض وزن الجهاز بمقدار جرامين إلى 185 جرام.

أما بالنسبة لسلسلة هواتف “زد فولد” التي تطوي مثل الكتاب، فمن المتوقع أن يأتي أحدث طرازاتها مع مفصلة على شكل قطرة الماء. كما من المتوقع أن يكون وزنه أخف بمقدار 9 جرامات ليصل إلى 254 جراما.

ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع سعر الجهاز بحوالي 100 ألف وون مقارنة بالطراز السابق بسبب زيادة أسعار المكونات.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج أيضا عن أحدث ساعاتها الذكية “جالاكسي واتش 6″، وأحدث أجهزة الكمبيوتر اللوحية سلسلة “تاب إس 9”.

ويُتوقع ألا يتغير كل الجهازين بشكل كبير من حيث التصميم بالمقارنة مع طرازيهما السابقين، ولكن من المتوقع أن يتميزا بأداء أحسن.

ومن المتوقع أن تأتي “واتش 6” مع معالج إكسينوس W930، ووظيفة إخطار معدل ضربات القلب غير المنتظم (IHRN).

ومن المتوقع أن يأتي “تاب إس 9” مع معالج الجيل الثاني من كوالكوم سناب دراجون 8 لتطبيقات جالاكسي، وLPDDR5X DRAM بـ 16 جيجابايت.