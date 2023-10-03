سامسونج تنتج رقائق الذكاء الاصطناعي لصالح شركة كندية

أعلنت شركة الحوسبة الكندية الناشئة تينستورينت ( Tenstorrent)، أن شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة في العالم، ستتولى تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لصالحها، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت الشركة الكندية إنها اختارت فريق خدمات تصميم مسابك سامسونج لتصنيع الشرائح، التي يمكن استخدامها في مجوعة واسعة من التطبيقات من الأجهزة المتطورة إلى مراكز البيانات من أجل “ضمان أعلى مستوى جودة وقدرات التصنيع المتطورة”.

وأكد جيم كيلر الرئيس التنفيذي لشركة Tenstorrent في بيان “التزام مسابك سامسونج بتطوير تكنولوجيا اشباه الموصلات يتماشى مع رؤيتنا لتطوير “ريسك فايف” والذكاء الاصطناعي ويجعلهما شريكين مثاليين لإطلاق شرائح الذكاء الاصنطاعي الخاصة بنا بالأسواق”.

وقال ماركو تشيساري، رئيس أعمال مسابك سامسونج في الولايات المتحدة، إن نود (node) تصنيع السيليكون المتقدمة من سامسونج ستعمل على تسريع ابتكارات Tenstorrent في هذه المجالات.