سامسونج تكشف عن أحدث أجهزتها الذكية الشهر المقبل

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأربعاء أنها ستعقد النسخة الصيفية من حدث جالاكسي للكشف عن منتجاتها الجديدة، بحسب وكالة يونهاب.

قالت سامسونج ، شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة ، إنها ستقيم الحدث نصف السنوي في مركز كويكس للمؤتمرات والمعارض جنوب العاصمة سيول في نهاية شهر يوليو، على الرغم من أنها لم تحدد التاريخ.

من المقرر أن تكشف سامسونج في حدث الصيف عن أحدث هواتفها القابلة للطي، وهو قطاع ترغب الشركة في أن تجعله إحدى دعاماتها لسلسلة الهواتف الذكية الرائدة. يتصدر قائمة هذا الحدث جالاكسي زد فليب 5، جالاكسي جي فولد 5 وساعة جالاكسي واتش 6.

مع عقد الحدث في سيول، تغير سامسونج “اتجاهها لتقديم منتجاتها القابلة للطي، للتركيز على مختلف المدن الثقافية في جميع أنحاء العالم ما يتوافق بشكل وثيق مع مفهوم كل حدث”.

وأضافت سامسونج أنه “تم اختيار سيول هذا العام بسبب دورها في التأثير على الاتجاهات العالمية بثقافتها الديناميكية وابتكاراتها، في حين أنها تعكس أيضًا ثقة سامسونج القوية في الفئة القابلة للطي”.

واعتادت سامسونج على عقد هذا الحدث في أوروبا والولايات المتحدة في شهري فبراير وأغسطس.

في فبراير، عقدت سامسونج الحدث في سان فرانسيسكو لتقديم ثلاث فئات من سلسلة جالاكسي إس 23، وهي جالاكسي إس 23، وجالاكسي إس 23 بلس، وفئة جالاكسي إس 23 ألترا الفاخرة، وكمبيوتر جالاكسي بوك 3 المحمول وأشياء أخرى.

مع إطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي من جوجل الشهر الماضي، وهو أقوى منافس لأجهزة سامسونغ القابلة للطي، من المتوقع على نطاق واسع أن تقدم سامسونج حدثها الثاني للكشف عن أجهزتها الجديدة هذا العام قبل موعده بعدة أسابيع لتعزيز مكانتها في السوق.

في الأسبوع الماضي، قالت لي يونغ-هي رئيسة مركز التسويق العالمي لقسم سامسونج إيكسبرينس (DX)، عند الضغط عليها للكشف عن مكان الحدث “سيول ذات أهمية”، في إشارة ضمنية إلى ان سيول كانت على قمة اختيارات الشركة لمكان الحدث نصف السنوي.