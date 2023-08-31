«سامسونج» تكشف النقاب عن غسالة ومجفف BESPOKE AI في معرض IFA 2023 بألمانيا

كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن إطلاق غسالة ومجفف BESPOKE AI الجديدة ضمن فعاليات معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية .(IFA 2023) هذه الغسالة مزودة بتقنية المضخة الحرارية الرقمية العاكسة، بما يساهم في تسهيل غسيل وتجفيف الملابس في خطوة واحدة.

و تصل سعة الغسالة الجيدة إلي 25 كيلوجراما، بالإضافة لإمكانية التجفيف بالاعتماد على المضخة الحرارية بسعة 13 كيلوجراما، كما تأتي مدعومة بوظائف ذكية لمنح المستهلكين المزيد من الراحة والمرونة.

وقال جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: “يعتبر نموذج غسالة ومجفف BESPOKE AI الأول من سامسونج، وقد تم تعزيزه بتقنية المضخة الحرارية الرقمية العاكسة، مما يجعل الغسيل أكثر سهولة ويقلل من الحاجة لنقل الملابس، كما أنها توفر المساحة داخل المنزل. وستصبح تجربة الغسيل الآن أسهل وأكثر متعة، مع توفير الطاقة من خلال وضع AI Energy في .SmartThings Energy يتيح هذا النموذج للمستخدمين توفير المساحة في منازلهم، حيث تشغل الغسالة الجديدة مساحة أقل بدلاً من تركيب جهازي غسيل وتجفيف منفصلين، بالإضافة لإنهاء دورة الغسيل الكاملة في جهاز واحد.

ويمكن للمستهلكين استغلال مساحات أوسع في منازلهم، والاستفادة منها في أغراض أخرى، لاسيما وأن تصميم BESPOKE البسيط والمسطح يتناغم مع المساحة الداخلية للمنزل وأي أجهزة وقطع أثاث أخرى.وقد تم تصميم ميزات النموذج ودورات الغسيل بعناية لتوفير تجربة متكاملة وسلسة للمستخدمين بحيث يمكنهم التحكم بها بسهولة أكبر، كما يمكنهم اختيار دورة الغسيل والتجفيف بسهولة من خلال شاشة LCD العريضة.

وتعرض الشاشة أيضًا تقارير في نهاية الدورة لتكون مرجعًا للمستخدمين.ومع استخدام وضع AI Wash ، يقوم نموذج غسالة ومجفف BESPOKE AI بتحليل وزن ونعومة الأقمشة في كل حمولة، ومستوى الاتساخ بناءً على تعكّر الماء لتحسين كمية الماء ومواد التنظيف المستخدمة، وتستفيد من هذه المعلومات باستمرار لضبط وقت النقع والشطف والعصر، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج بسرعة وكفاءة.

الغسالة مزودة أيضًا بنظام التنظيف التلقائي للمبادل الحراري، الذي يحافظ بشكل فعال على جودة التجفيف، كما يدعم وضع AI Energy في SmartThings Energy، لتوفير الطاقة بطريقة ذكية.سيتم عرض غسالة ومجفف BESPOKE AI™ Washer & Dryer Combo، بالإضافة إلى أحدث تشكيلة من أجهزة سامسونج الرقمية، خلال معرض IFA 2023 الذي يبدأ في مطلع سبتمبر المقبل.