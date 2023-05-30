«سامسونج» تكشف النقاب عن أحدث أجهزة التلفاز في دبي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الثلاثاء أنها كشفت عن تشكيلة تلفزيوناتها والتي يتصدرها تلفزيون Neo QLED لعام 2023، في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة يونهاب.

ونظمت سامسونج حدثا في قصر متميز (premium mansion) في منتجع نيكي بيتش في دبي، لتقديم تجربة المستخدم الذكية عبر التلفزيونات الفاخرة والأجهزة المنزلية وsmart things وهي أداة عملية لإدارة جهاز سامسونج الإلكتروني وتشغيله وحالته.

وعزمت سامسونج على تعزيز التعاون مع الشركات الخاصة بالمحتوى والتقنية في الشرق الأوسط، بما في ذلك شركة شاهد، هي منصة عربية تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب، وشبكة أوربت شوتايم، ومنصة TOD لبث المحتوى الرياضي والترفيهي.

وقالت سامسونج إنها ستواصل جهودها لتوفير تجربة شاشة أكثر ثراء من خلال عكس أسلوب حياة المستهلكين في الشرق الأوسط وستعزز ريادتها في سوق التلفزيون المتميز في الشرق الأوسط.