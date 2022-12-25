سامسونج تفوز بـ 46 جائزة للابتكار من جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات حصول 46 من منتجاتها وخدماتها الجديدة على جوائز CES للابتكار لعام 2023 من جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA.

وحصلت 3 من تلك المنتجات على جائزة أفضل ابتكار، وتحرص الجمعية على تكريم المصممين والمهندسين من خلال برنامجها السنوي الذي يشمل فئات عديدة من منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية.

تم تكريم سامسونج في عدة فئات، ونظرًا لأن الاستدامة تدخل في صميم كل ما تفعله سامسونج، فقد تم تشجيع المستهلكين على الانضمام إلى الشركة لإدخال تعديلات وتغييرات يرون أن لها تأثيرا كبيرا على البيئة.

وسمحت تلك الخطوة بظهور أفكار جديدة وجريئة، بما في ذلك الاستثمار في المواد المستدامة، وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات وإعادة التدوير أيضا.

علاة على تجديد الأجهزة وإصلاحها، مع تقليل التأثير البيئي للشركة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% في جميع مرافق الشركة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

حصلت منتجات سامسونج على جوائز الابتكار في فئات التصوير والتصوير الرقمي والأجهزة المحمولة وملحقاتها والألعاب والصحة الرقمية والتكنولوجيا القابلة للارتداء وشاشات الفيديو والمكونات والملحقات السمعية البصرية المنزلية والبرامج والتطبيقات المحمولة.

العديد من الأجهزة الحاصلة على هذه الجوائز صديقة للبيئة، بما في ذلك Galaxy Z Flip4 وGalaxy Z Fold4، وكلاهما مصنوع من شبكات الصيد المعاد تصنيعها والورق المعاد تدويره بنسبة 100% لتغليف المنتج.

وحصلت الشركة على جائزة Best of Innovation Honoree في فئات الكمبيوتر وملحقاته وشاشات عرض الفيديو والأمن على الشبكات والخصوصية الشخصية.

كما تنظم وترعى جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA مسابقة جوائز الابتكار CES المعترف بها في جميع أنحاء العالم باعتبارها المعرض العالمي لعرض الابتكارات والحدث التكنولوجي الأكثر تأثيرًا في العالم.

وسيعقد معرض CES لعام 2023 في الفترة من 5 إلى 8 يناير في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية، حيث سيتم التركيز بشكل أعمق على عنصر الاستدامة.

أفضل الابتكارات

شريحة سامسونج S3B512C الآمنة: بصفتها حائزة على جائزة أفضل ابتكار في فئة أمن الشبكات والخصوصية الشخصية، تدمج شريحة S3B512C مستشعر بصمات الأصابع مع عنصر الأمان (SE) والمعالج الآمن (SP) في شريحة واحدة، بالإضافة إلى ميزات أمان مطورة تقدمها سامسونج من خلال خوارزمية وتكنولوجيا توثيق البصمة الرقمية المضادة للانتحال، وتعتبر أول شريحة أمان شاملة في مجال الأمن السيبراني تقوم بقراءة المعطيات الحيوية من خلال مستشعر بصمة الأصابع، وتعمل على تخزين وتوثيق البيانات المشفرة غير القابلة للاختراق، كما تعالج البيانات بأمان.

جهازو Galaxy Z Flip4 بنسختيه العادية ونسخة :Bespoke يأتي الهاتف الذكي القابل للطي مزودًا بالعديد من التحسينات، منها الكاميرا المبتكرة وبطارية أكبر مع إمكانيات أكثر لجعل تجربة الاستخدام أكثر خصوصية، وقد تم تكريم هاتفي Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition في فئات التصوير الرقمي والأجهزة المحمولة وملحقاتها، ويتيح تصميم الجهاز المزيد من وظائف الكاميرا الفريدة مثل FlexCam، والتي تتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدون استخدام اليدين ومباشرة في تطبيقات الوسائط الاجتماعية المفضلة لدى المستخدم، كما يمكن للمستخدم التقاط صورة من الشاشة الخارجية دون فتح الجهاز باستخدام Quick Shot، وتقدم النسخة الخاصة من الجهاز مستوى آخر من التخصيص مع ألوان الزجاج وخيارات الإطار التي تقدم 75 تشكيلة فريدة ومتنوعة.

جهاز :Galaxy Z Fold 4 الحائز على جائزة في فئات التصوير الرقمي والأجهزة المحمولة وملحقاتها والألعاب، حيث يسمح الأداء عالي الجودة لهذا الجهاز والكاميرا المطورة وكذا التصميم المبتكر بجعله الهاتف الأكثر قوة وإنتاجية بين الهواتف الذكية القابلة للطي، كما يوفر تجارب لا مثيل لها للألعاب القوية والإنتاجية المتزايدة مع شاشته الرئيسية بمقاس 7.6 بوصة ومميزات نظام تشغيل أندروي. Android 12L

ساعات Galaxy Watch 5 و :Galaxy Watch5 Pro الحاصلة على جائزة في فئتي الصحة الرقمية والتكنولوجيا القابلة للارتداء لتتبعهما لتطورات الحالة الصحية للمستخدم، وزيادة قدرات الشحن، مما يجعلهما من أكثر الساعات التي تقدمها سامسونج ثراءً في الوقت الحاضر، وتم تصميم Galaxy Watch5 Pro للمغامرة ونمط الحياة الحيوي مع وظائف GPS المحسنة، مع تقديم أطول عمر للبطارية وشاشة Super AMOLED المحمية بكريستال ياقوتي أقوى، وتمنح الساعات المستخدمين الصورة الأكثر تكاملًا من خلال تزويدهم بكل ما يتعلق بصحتهم من معلومات بفضل مستشعر BioActive المبتكر.

تطبيق :Samsung Walletبفضل شهرته المميزة باعتباره تطبيقًا متعدد الإمكانات يمكن استخدامه في أي مكان، وحصل التطبيق على جائزة في فئة تطبيقات وبرامج الأجهزة المحمولة، وذلك لجمعه بين Samsung Pass وSamsung Pay وغيرها من التطبيقات، لمنح مستخدمي Galaxy طريقة جديدة وسهلة للاحتفاظ بجميع أساسياتهم الرقمية في مكان واحد، من البطاقات المصرفية والمفاتيح الرقمية إلى بيانات جوازات السفر ورخص القيادة والهواتف المحمولة وبطاقات الجامعة وغيرها، مع دمج الأنظمة الأساسية مثل SmartThings وSamsung Knox، ويوفر البرنامج واجهة آمنة وإمكانية الوصول مباشرة إلى المعلومات الرقمية الهامة والخاصة بك.

غسالات Bespoke AI Laundry : الحاصلة على جائزة لتصميمها المبتكر وتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة بها، وقد تم تتويج غسالة ™Bespoke AI المزودة بتقنية ™AI OptiWash في فئة المنازل الذكية، ومجفف ™Bespoke AI مع تقنية AI Optimal Dry في فئة الأجهزة المطورة، وتحدد الغسالة أنواع الأقمشة ومستويات اتساخها تلقائيًا، مما يسمح بتحسين أدائها وفقًا لذلك، في حين يمكن التحكم في دورات الغسيل نفسها باستخدام تطبيق SmartThings من سامسونج، ويستخدم المجفف مستشعرات وخوارزميات لقياس محتوى الرطوبة في الملابس، وضبط وقت التجفيف ودرجة الحرارة لتحسين الدورات باستمرار، كما تحتفظ الغسالة بعادات الغسيل المتكررة للحصول على تجربة شخصية أسهل، مع مجموعة من خيارات الألوان للمساعدة في تقديم المزيد من الطرق لتخصيص مساحات الغسيل في المنزل.

تطبيق :SmartThings Energyالتطبيق المميز الذي تقدمه سامسونج في فئة البرامج وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وهو حل بسيط يوفر للمستهلكين تقليل استهلاك الطاقة في المنزل، بالإضافة إلى تتبع مراحل استهلاك الطاقة، ويقدم SmartThings Energy المعرفة العملية والتوصيات بناءً على الأجهزة المتصلة بالمنصة ومعيار الاستخدام.

محرك الأقراص الصلبة Samsung 990 PRO الصلب مع غرفة التبريد SSD بسعة 2 تيرابايت : بصفته الفائز بجائزة الابتكار في فئة ملحقات الكمبيوتر، يعد هذا أسرع محرك أقراص صلبة PCIe 4.0 SSD للشركة مع كفاءة طاقة فائقة، كما يعتبر مصممًا لوحدات تحكم الألعاب أو أجهزة الكمبيوتر، فهو يوفر سرعة فائقة لتقليص أوقات التحميل، ويعمل الجمع بين المشتت الحراري وطلاء المشغل بالنيكل على زيادة الحماية الحرارية الديناميكية وعلى زيادة تأثيرات التبريد لمنع تأثر الأداء بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتم تجهيز الوحدة أيضًا بأضواء RGB لتتناسب مع أية إعدادات استخدام.

محرك الأقراص الصلبة Samsung NVMe BGA SSD بسعة 1 تيرابايت: (AM991) يوفر هذا الابتكار أعلى سرعة قراءة متسلسلة للتخزين في صناعة السيارات، بالإضافة إلى سعة تشغيلية عالية بشكل استثنائي لأنظمة AD/ADAS، وقمرة قيادة السيارة والمعلومات الترفيهية المعترف بها في فئة الترفيه والأمان في السيارة، فهي توفر أيضًا أعلى سرعة كتابة مستدامة للسيارات تصل إلى 1150 ميجابايت/ثانية بفضل تقنية سامسونج V-NAND، وهي وحدة تحكم داخلية بتصميم البرامج الثابتة، تساعد على العمل بأمان حتى في الظروف المناخية الصعبة (-⁰40 درجة مئوية إلى ⁰105 درجة مئوية.

ذاكرة سامسونج :CXL 512 GB الحاصلة على جائزة في فئة أجهزة الكمبيوتر ومكوناته، وستكون وحدة توسيع ذاكرة CXL من سامسونج بسعة 512 جيجابايت أول ذاكرة تدعم واجهة CXL 2.0 وستكون الذاكرة متاحة بنمط EDSFF (E3.S) المثالي لمراكز البيانات والمؤسسات التي تحتاج لسعة عالية للتخزين من الجيل التالي، وتم تصميم وحدة الذاكرة الجديدة هذه مع وحدة التحكم المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) CXL، والتي تستخدم DDR5 مع عرض نطاق DRAM، ويمكن توسيع نطاق الذاكرة بما يتجاوز عشرات التيرابايت مع متطلبات معالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

ذاكرة سامسونج متعددة الشرائح LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت و1 تيرابايت: UFS 3.1لأول مرة يتم الدمج بين ذاكرة 16 جيجابايت LPDDR5X DRAM المستندة إلى 14 نانومتر وخلايا سامسونج رباعية المستوى من الجيل السابع (QLC) V-NAND بسعة 1 تيرابايت UFS 3.1، وتساعد الذاكرة المزودة بتقنية uMCP في تطوير الصناعة، كما تم تقديم الحزمة متعددة الشرائح المستندة إلى UFS لكثافة أعلى وذاكرة أسرع واستهلاك أقل للطاقة للهواتف الذكية المتطورة وتطبيقات الكمبيوتر المتطورة الأخرى.

مستشعر الصور :ISOCELL HP3 CMOS باعتباره مستشعرًا متطورًا للهاتف المحمول بتنسيق بصري 1 / 1.4 بوصة وحجم 0.56 بكسل للتصميم الأكبر للكاميرا الرقيقة، حصل المستشعر Samsung ISOCELL HP3 على جائزة في فئة التصوير الرقمي، ويتميز بأصغر تقنية بكسل في الكاميرات المحمولة لتوفير راحة أكبر في التصميم و 200 ميجا بكسل توفر تفاصيل أكثر للصور، كما تتيح تقنية Tetratwopixel للبكسل العمل بحجم 1.12㎛ أو 2.24㎛، والتقاط المزيد من الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة مع تسجيل فيديو بدقة 8K، بالإضافة إلى ذلك، وبفضل تقنية Super QPD، يمكن للمستشعر اكتشاف معلومات التركيز التلقائي أفقيًا وعموديًا.

تحديث الجيل الجديد من Samsung W920 + RF 6550 للأجهزة القابلة للارتداء: حصل على جائزة في فئة الأجهزة القابلة للارتداء، وتشكل Exynos W920 على شريحة (SoC) وExynos RF 6550 حلولًا متقدمة للأجهزة القابلة للارتداء، ويحتوي معالج Exynos W920 ، المصمم على عقدة بحجم 5 نانومتر ويحتوي على عوامل الأشعة فوق البنفسجية الفائقة، على مودم LTE، ويقدم الأداء الذي تطلبه الأجهزة المحمولة من الجيل الجديد المزودة بوحدة معالجة رسومات قوية ومعالج ثنائي النواة، وتدمج الشريحة المرفقة 6550 RF، المصممة على 28 نانومتر، اتصال واي فاي وبلوتوث و GNSS بأعلى كفاءة أداء في تصميم Exynos W920.