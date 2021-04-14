سامسونج تفوز بعقد بقيمة 650 مليون دولار لإنشاء مصنع بتروكيمياويات بالسعودية

أعلنت شركة سامسونج للهندسة، وهي وحدة لإنشاء المصانع تابعة لمجموعة سامسونج، أنها وقعت على عقد بقيمة 650 مليون دولار لبناء مصنع للبتروكيمياويات في المملكة العربية السعودية، بحسب وكالة يونهاب.

سامسونج توقع العقد مع الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك)

وبموجب الصفقة مع الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك) التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيمياويات، ستقوم سامسونج للهندسة ببناء مصنع نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) لإنتاج مادة البروبلين والمرافق في المنطقة الصناعية الثانية في مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للسعودية.

الطاقة الإنتاجية المتوقعة 840 ألف طن من البروبلين سنويا

ومن المتوقع أن ينتج المصنع الذي سيكتمل في عام 2024، 840 ألف طن من البروبلين سنويا.

يذكر أنه فى نهاية ديسمبر الماضى، وقّعت “الشركة المتقدّمة للاستثمار العالمي” (أجيك) اتفاقات تسويق طويلة الأجل لبيع مادة البولي بروبيلين مع 3 شركات عالمية بنحو 620 ألف طن متري سنوياً.

وأوضحت الشركة في بيان، أن توقيع الاتفاقات كان مع شركة “فينمار العالمية المحدودة” الأمريكية بنحو 250 ألف طن متري سنوياً، وشركة “ترايكون للكيماويات الجافة المحدودة” الأمريكية بنحو 250 ألف طن متري سنوياً، وشركة “ميتسوبيشي كوربوريشن” اليابانية بنحو 120 ألف طن متري سنوياً.

ولفتت الشركة إلى أن قيمة العقد ستكون وفقاً لرسوم التسويق المحددة في الاتفاقات والمبنية على أسعار السوق السائدة خلال مدة هذه الاتفاقات، مشيرة الى أن العقد يتضمن بيع مادة البولي بروبيلين التي ستصنع من قبل “الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات” (APOC).

وأضافت أن هذه الاتفاقات تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المشترك “APOC” وحتى 31 ديسمبر 2028، لافتة إلى أنه سيكون لتوقيع هذه الاتفاقات أثر على النتائج المالية لهذه السنوات بناءً على أسعار السوق السائدة.

وقالت إن تأمين الالتزام بالتسويق على المدى الطويل الأجل من هؤلاء المسوقين ذوي المعرفة والخبرة يعدّ علامة فارقة لنجاح هذا المشروع المشترك، ويمثل الثقة في قدرات وخبرات المتقدمة، وسيساعد أيضاً على تحقيق الخطط الاستراتيجية الطويلة المدى، وسيحسن من ربحية المتقدمة والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات بسبب الشروط التجارية العادلة والتنافسية.

حصلت المتقدمة للاستثمار العالمي على موافقة وزارة الطاقة السعودية لتخصيص اللقيم لإقامة المشروع

وأعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مؤخرا عن حصول الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي على موافقة وزارة الطاقة السعودية لتخصيص اللقيم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك)، وهي شركة تابعة للمتقدمة، موافقة على طلب وزارة الطاقة لخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات (المشروع) في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام تقنية التكسير لإنتاج (1,15) مليون طن سنوياً من الإيثيلين و(850) ألف طن سنوياً من البروبيلين و(400) ألف طن سنوياً من البنزين الحلقي والعطريات والوقود، ومشتقاتها.

وفى تصريحات سابقة قال رئيس الشركة، إنه سيتم استخدام أحدث التقنيات لإنشاء المشروع والذي يخدم الصناعة في المملكة.

وأوضح أن الشركة ترى تحسنا في أسعار البتروكيماويات بسبب ارتفاع الطلب من بداية العام الجاري ما ادى إلى صعود الأسعار بنسبة 20 إلى 25%.

وأشار إلى أن هناك طاقات جديدة سوف تدخل الأسواق بعد أن توقف أو تأخر جزء منها بسبب جائحة كورونا، ولكن في الوقت ذاته، الطلب على البولي بروبيلين زاد بـ 4 إلى 5%.