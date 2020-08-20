«سامسونج» تعود لصدارة مبيعات سوق الهواتف بحصة سوقية 23.8% خلال يونيو

بعد تمكنها من تسويق 284 ألف جهاز

عادت العلامة الكورية “سامسونج” لصدارة مبيعات سوق المحمول بعدما أن استحوذت على الحصة السوقية الأكبر بنسبة بلغت 23.8%، بعد تمكنها من تسويق 284 ألف جهاز، من إجمالى نتائج أعمال القطاع التى بلغت مليون و194 ألف وحدة خلال شهر يونيو الماضى.

ورصدت “المال” تطور مبيعات الصانع الكوري “سامسونج” فى السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى، وفقًا للإحصائيات المعلنة عن موسسة الإبحاث التسويقية «GFK».

استحوذت شريحة الهواتف السعرية التى تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف جنيه على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف “سامسونج” بنسبة بلغت 42% خلال تلك الفترة.

وجاءت الشريحة السعرية للهواتف من 4 إلى 5 آلاف جنيه فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات أجهزة “سمارت فون” بحصة سوقية 21%، أعقبتها الشريحة السعرية من 3 إلى 4 آلاف جنيه فى المركز الثالثة بحصة بلغت 10% من إجمالى مبيعاتها.

وحلت الهواتف السعرية التى تدور بين “1000 و2000 جنيه” – المرتبة الرابعة – بقائمة الشرائح السعرية الأكثر مبيعًا للعلامة الكورية “سامسونج” بحصة سوقية 6%، أعقبتها الشريحة السعرية من 7 إلى 10 آلاف جنيه فى المركز الخامس بحصة بلغت 4% من إجمالى المبيعات.

وحصدت الشريحة السعرية للهواتف المحمولة التى تتجاوز أسعارها 10 آلاف جينه على السادسة بقائمة مبيعات “سامسونج” بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 3% فى سوق المحمول خلال شهر يونيو الماضى.