سامسونج تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy M34

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي إم34) Galaxy M34 الذي يأتي خلفًا لهاتف (جالاكسي إم33) Galaxy M33 الذي أُطلق العام الماضي.

وقالت سامسونج عن (جالاكسي إم34) في منشور على مدونتها إنه يُعدُّ أحدث إضافة إلى سلسلة (جالاكسي إم) Galaxy M ذات الشعبية الهائلة من سامسونج.

وأضافت الشركة أن الهاتف يَعِد بإعادة تعريف التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية مع كاميرته التي تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع (مثبت صورة بصري) OIS، وبرفع مستوى تجربة المشاهدة مع شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بمعدل تردد قدره 120 هرتزًا، بالإضافة إلى بطارية رائدة في فئتها بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة.

وتأتي شاشة (جالاكسي إم34) بمقاس 6.5 بوصات وبدقة 2,340×1,080 بكسلًا مع نسبة طول إلى عرض قدرها 19.5:9 وكثافة قدرها 396 بكسلًا في البوصة، بالإضافة إلى معدل سطوع قدره 1,000 شمعة، وطبقة حماية من زجاج (جوريلا جلاس 5) Gorilla Glass 5 من شركة (كورنينج) Corning.

ويحتوي (جالاكسي إم34) على شريحة ثمانية النوى من نوع (إكسينوس 1280) Exynos 1280 المصنوعة بتقنية 5 نانومتر، وتعمل بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز، وهي تأتي مع وحدة معالجة الرسومات (مالي-جي68) Mali-G68.

ويقدم الهاتف، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير الأجسام القريبة، فهي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

وقالت سامسونج إن هاتف (جالاكسي إم34)، الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، يرتقي بتجربة التصوير إلى آفاق جديدة من خلال ميزة Monster Shot 2.0 التي تتيح للمستهلكين التقاط ما يصل إلى 4 مقاطع فيديو و 4 صور في لقطة واحدة.

وأضافت الشركة أن الوصول إلى ميزة التصوير الليلي Nightography المحبوبة من هواتفها الرائدة أصبح أسهل مع (جالاكسي إم34)، وهذا يوفر ميزات مخصصة لالتقاط لقطات مذهلة في الإضاءة المنخفضة.

ويشتمل (جالاكسي إم34) أيضًا على (وضع المرح) Fun Mode، الذي يحتوي على 16 تأثيرًا مختلفًا للعدسة يحمل في ثناياه عوامل تسمح للمستهلكين من جيل الألفية والجيل Z بالتعبير عن أنفسهم من خلال كاميرا هواتفهم الذكية.

وتدعم بطارية الهاتف، التي تأتي بسعة 6,000 ميلي أمبير في الساعة، الشحن باستطاعة 25 واطًا، وبحسب الشركة، فإن طاقة البطارية تكفي للعمل لمدة يومين من الاستخدام المعتدل.

وقالت سامسونج إن هاتف (جالاكسي إم34) يأتي مزودًا بمجموعة من ميزات (جالاكسي) المثيرة، ذلك أن ميزة (التركيز الصوتي) Voice Focus تعمل على تقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مما يضمن محادثات واضحة تمامًا. ويأتي الهاتف الذكي أيضًا بقدرة صوتية غامرة مدعومة بتقنية (دولبي أتموس) Dolby Atmos.

ووعدت سامسونج بتوفير أربعة إصدارات من نظام التشغيل، وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية، مما يضمن للمستخدمين التمتع بأحدث الميزات وتحسين الأمان لسنوات قادمة.

وتعتزم سامسونج طرح هاتف (جالاكسي إم34) الجديد اعتبارًا من 15 يوليو الجاري في الهند، وذلك بثلاثة ألوان، هي: الأزرق الغامق، والفضي، والأزرق الفاتح.