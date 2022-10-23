«سامسونج» تعلن عن إطلاق محفظتها الرقمية في 5 دول عربية

أطلقت شركة سامسونج خاصية جديدة لمستخدميها وهي “المحفظة الذكية”، والتي تتيح للعملاء تحويل واستقبال الأموال من خلال الهاتف المحمول في خمسة دولة عربية، وكشفت الشركة عن خاصية المحفظة الذكية ستصبح متحاة قبل نهاية العام الحالي في 13 سوقًا جديدًا.

وكانت سامسونج قد أطلقت محفظتها الرقمية في شهر يونيو الماضي، وذلك في 8 أسواق، في مدقمتها أسواق الولايات المتحدة والصين.

وذكرت سامسونج في بيان عبر مدونتها “منذ إطلاقها الأول في شهر يونيو 2022، أصبحت منصة المحفظة الرقمية واسعة الانتشار على نحو هائل في أسواق مثل الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة”.

وأضافت الشركة أن المنصة الآن ستصبح أكثر انتشارًا مع إتاحتها للمستخدمين، في البحرين، والدانمارك، وفنلندا، وكازاخستان، والكويت، والنرويج، وعُمان، وقطر، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفيتنام، والإمارات العربية المتحدة.

وعززت سامسونج من معدل الأمان الخاص بالمحفظة الإلكترونية من خلال العمل علة تدعيمها بوسائل الحماية من السرقة من خلال إتاحة بصمة الإصبع للعملاء، بجانب تدعيمها بمنظومة أمان سامونح نوكس للحماية ضدد القرصنة.