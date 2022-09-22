سامسونج تعقد شراكة مع فاليو لإتاحة تقسيط هاتفي Z Flip 4 وZ Fold 4 فى مصر

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن طرح أحدث هواتفها القابلة للطي من سلسلة جالاكسي في السوق المصري، وهما هاتفي جالاكسي Z Flip 4 وجالاكسي Z Fold 4 .

وكشفت شركة سامسونج، عن أحدث شراكتها مع شركة ڤاليو -منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- لإتاحة خدمة التقسيط لهاتفي جالاكسي Z Flip 4، جالاكسي Z Fold 4 بأنظمة سداد تصل حتى 24 شهرًا بدون فائدة، لتيسر على مستخدميها اقتناء أحدث الهواتف القابلة للطي في العالم وتعد هذه أول شراكة بين شركتي سامسونج وڤاليو.

وصرح محمود مجدي، رئيس قطاع المنتجات بسامسونج للإلكترونيات مصر، ” تسعى شركة سامسونج دائماً لتوفير أحدث منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، حيث أننا اليوم نحتفل بإطلاق الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي جالاكسي Z Flip 4 وجالاكسي Z Fold 4 في الأسواق المصرية، كما أن الطلب على تلك المجموعة تحديداً في تزايد مستمر بفضل ريادة سامسونج في صناعتها ونجحت الشركة ايضاً في تحويلها إلى أجهزة رئيسية يستخدمها الملايين حول العالم . ونحتفل اليوم ايضاً بعقد أجدد شراكة لنا مع واحدة من أنجح شركات التمويل الاستهلاكي التي سهلت للعملاء إمكانية شراء المنتجات التي يودون الحصول عليها وهي شركة “ڤاليو” “.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Z Flip 4:

يتيح هاتف جالاكسي Z Flip 4 تجربة الكاميرا المطورة والبطارية التي تدوم لوقت أطول، مع الحفاظ على التصميم الصغير عند الطي .

وعلى سبيل المثال؛ وظفت سامسونج Armor Aluminium وغطاء المفصل والزجاج الحصري من نوع (Corning® Gorilla® Glass Victus®+) على شاشة الغطاء والزجاج الخلفي، مما يجعل جالاكسي Z Flip4 وجالاكسي Z Fold4 من أكثر الأجهزة القابلة للطي صلابة.

كما يمكن من خلال طي الهاتف جزئيًا تنشيط خاصية الكاميرا المرنة Flex Cam والتي تتيح لمستخدميه التقاط مقاطع فيديو بدون استخدام اليدين والتقاط صور “سيلفي” جماعية كاملة بزوايا مختلفة، وبفضل شراكة سامسونج مع شركة Meta، تم تحسين خاصية الكاميرا المرنة Flex Cam لتناسب منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعًا، بما في ذلك Instagram وWhatsApp وFacebook.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي Z Fold 4:

كما استطاعت سامسونج، أن توفر مزايا عديدة بهاتف جالاكسي Z Fold 4ومنها تعدد المهام حتى يتمكن المستخدمون من إنجاز العديد من مهامهم أثناء التنقل، ويوفر شريط المهام الجديد تخطيطًا مشابهًا لجهاز الكمبيوتر، بالإضافة إلى مزايا أخرى يتمتع بها هاتف جالاكسي Z Fold4 وهى إمكانية التقاط صور ومقاطع فيديو باستخدام كاميرا متطورة بجودة 50 ميجابكسل وكاميرا 30x Space Zoom.

إلى جانب إمكانيات الشاشة الرئيسية بمقاس 7.6 بوصة، يمكن الحصول على محتوى بجودة عالية ومميزة، مع معدل تحديث متكيف بمستوى 120 هيرتز.