سامسونج تعرض أجهزتها المنزلية عالية الجودة في معرض «أي إف إيه» بألمانيا

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات إنها ستسعى لتوسيع أعمالها في مجال الأجهزة المنزلية في السوق الأوروبية من خلال إتاحة مجموعة من المنتجات عالية الجودة وقابلة للتخصيص على نطاق واسع هناك، بحسب وكالة يونهاب.

وأوضحت سامسونج أنها ستعرض أحدث مجموعة من المنتجات المخصصة حسب الطلب “بيسبوك” (Bespoke) في معرض آي إف إيه 2022 التجاري القادم، المقرر افتتاحه في أوائل سبتمبر في ألمانيا، كجزء من هذه الجهود.

يعد مفهوم “بيسبوك” محاولة من سامسونغ لدخول عصر الأجهزة المنزلية القابلة للتخصيص التي تتجاوز التكنولوجيا والإمكانيات، وتعكس احتياجات وأذواق العملاء الشخصية، وفقا للشركة.

المعرض الدولي يعقد في برلين

خلال المعرض الدولي في برلين 2022، ستعرض سامسونج مجموعة أجهزة “إنفينيتي” (Infinite)، وهي فئة جديدة من أجهزة المطبخ من مجموعة “بيسبوك”، مع خطة لإطلاقها في أوروبا في ديسمبر.

وتم الكشف عن مجموعة “إنفينيتي” المتميزة المصممة حسب الطلب في كوريا الجنوبية في وقت مبكر من العام لتحل محل مجموعة أجهزة المطبخ المدمجة المتطورة، “شيف كولكشن” (Chef Collection).

وتتميز مجموعة “إنفينيتي” المصممة حسب الطلب بمجموعة متميزة كاملة من أفران الحائط وأجهزة الطهي، وغسالات الصحون ونظام الشفاط الذكي والثلاجات المصنوعة من مواد “غير معرضة للفناء”، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والسيراميك، وكلاهما يتميز بالمتانة والأناقة، وفقا للشركة.

سامسونج تطلق خط الإنتاج المصمم حسب الطلب إلى السوق الأوروبية في 2020

وأطلقت سامسونج خط الإنتاج المصمم حسب الطلب إلى السوق الأوروبية في 2020، وهو متاح حاليا في أكثر من 20 دولة أوروبية، وقد قفزت مبيعات الثلاجات المصممة حسب الطلب “بيسبوك” 6 أضعاف في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتوسع سامسونج مجموعة “بيسبوك” منذ قامت بتقديم فئة جديدة من الثلاجات للمرة الأولى في أغسطس 2019، تسمح للمستخدمين بإعداد مطابخهم بأسلوب مخصص، كالأجهزة المدمجة.

وفي النصف الثاني من 2022، ستركز سامسونج على التسويق وبيع منتجات الأفران المزودة بالذكاء الاصطناعي والمصممة حسب الطلب في ثلاث أسواق أوروبية وهي البريطانية والفرنسية والإيطالية، في خطوة تأمل سامسونغ أن تمكنها من إثارة اهتمام عام أكبر بين العملاء الأوروبيين تجاه المنتجات الأخرى القابلة للتخصيص.

المعرض يقام بشكل مباشر للمرة الأولى في 3 أعوام

ويأتي المعرض التجاري، الذي سيقام بشكل مباشر للمرة الأولى في 3 أعوام بسبب جائحة كورونا، في الوقت الذي تواجه فيه شركات الإلكترونيات الاستهلاكية رياحا معاكسة بسبب التضخم والسياسات النقدية المتشددة في الاقتصادات الكبرى التي قلصت القدرات الشرائية للمستهلكين.

وأعلنت سامسونج في يوليو أرباحا ضعيفة من أعمالها في قطاع التلفاز بسبب تراجع الطلب، ولكنها قالت إن أجهزتها الاستهلاكية الاخرى أظهرت أداء أفضل بكثير بفضل مبيعات الأجهزة القابلة للتخصيص العالمية القوية. وقد صرحت أن قسم الاجهزة المنزلية الرقمية سجل إيرادات ربع سنوية قياسية مرتفعة للربع الثاني على التوالي.