«سامسونج» تعدل أسعار موبايلاتها للمرة الثانية خلال يناير

قدرت أجهزة "Galaxy Note 10" بنحو 16 ألفًا و669 جنيهًا

أعلنت شركة سامسونج مصر تخفيض أسعار بعض موبايلاتها، خلال يناير الحالى، بقيمة تتراوح بين 150 و350 جنيهًا

وقُدرت أسعار أجهزة “B 310 E” بسعر 429 جنيهًا.

وحددت أسعار هواتف سامسونج “Galaxy A2” بقيمة 1520 جنيهًا، وبلغت أجهزة سامسونج “A 10s” نحو 2222 جنيهًا.

وجاءت أسعار هواتف “Galaxy A20s” بقيمة 2799 جنيهًا مقابل 2949 جنيهَا، وسعرت أجهزة “Galaxy A30s” فئة 64 جيجا بنحو 3 آلاف و575 جنيهًا، مقارنة بنحو 3799 جنيهًا.

وبلغت أسعار موبايلات سامسونج “A 30s” فئة 128 جيجا نحو 3 آلاف و875 جنيهًا، بدلًا من 4099 جنيهًا، وحددت هواتف “A51” بقيمة 4 آلاف و999 جنيهًا.

وحددت أسعار أجهزة “Galaxy A80” بنحو 10 آلاف و899 جنيهًا، وسعرت هواتف “Galaxy S10” فئة 128 جيجا بقيمة 15 ألفًا و599 جنيهًا.

وقدرت أسعار هواتف سامسونج “Galaxy S 10″فئة 128 جيجا بنحو 17 ألفًا و299 جنيهًا، وبلغت أجهزة “Galaxy S10” فئة 512 جيجا نحو 21 ألفًا و699 جنيهًا.

وسجلت أسعار موبايلات “S10” فئة “1 تيرا” نحو 27 ألفًا و799 جنيهًا، وحددت أجهزة “Galaxy A70” بقيمة 6 آلاف و499 جنيهًا.

وبلغت أسعار هواتف سامسونج “Galaxy Note 10” نحو 16 ألفًا و669 جنيهًا، وسعرت أجهزة “Galaxy 10 Plus” بنحو 19 ألفًا و499 جنيهًا.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية “counter point” بشأن زيادة الحصة السوقية للعلامة الكورية “Samsunng” فى قطاع الهواتف الذكية بالسوق المحلية بنسبة 0.3%، لتصل إلى 31.4% فى ديسمبر الماضى، مقارنة بنحو 31.1% فى أكتوبر الماضى.